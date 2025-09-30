Toro, che pochezza: e ora? Questo e molto altro alle 21:15 su TN Radio

Torna TN Radio - l'appuntamento a tinte granata. Questa sera, a partire dalle 21:15, Federico Bosio, Lorenzo Bonansea e Davide Bonsignore vi terranno compagnia. Il Torino di Baroni continua a faticare, la squadra sembra avere difficoltà di testa e anche a livello tattico, il gioco manca. La sconfitta contro il Parma pone molti interrogativi al momento senza risposta e nelle prossime due ci sono Lazio e Napoli: il Toro deve uscirne al più presto. Tutto questo lo analizzeremo insieme questa sera in live! Inoltre, è l'occasione perfetta per interagire. Nel corso della diretta risponderemo a tutte le vostre domande, sul mercato e non. Non potete mancare al prossimo appuntamento: martedì sera a partire dalle 21:15 sui canali YouTube, Instagram e X di Toro News. Vi aspettiamo!