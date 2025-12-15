12 milioni ai margini: Israel e Aboukhlal la scommessa (ad oggi) persa del Torino

Il mercato estivo del Torino aveva acceso aspettative interessanti, anche per una scelta in netta controtendenza rispetto alle abitudini del club. Storicamente, infatti, il Toro ha spesso privilegiato la formula del prestito con diritto di riscatto, riducendo il rischio e rimandando l’investimento pieno alla verifica del rendimento sul campo. Per Zakaria Aboukhlal e Franco Israel, invece, la società ha deciso di esporsi subito, puntando su due acquisti a titolo definitivo per un totale di 12 milioni di euro: 8 per l’esterno marocchino e 4 per il portiere uruguaiano. Oggi, però, il bilancio è tutt’altro che positivo. Entrambi sono scivolati ai margini delle gerarchie tecniche e rappresentano un nodo aperto nella costruzione della rosa.

La porta, la gerarchia e le parole di Baroni: Israel arretra

La fotografia più chiara arriva dal campo e dalle parole di Marco Baroni dopo Torino-Cremonese 1-0, una gara che ha certificato in modo netto il nuovo assetto tra i pali e, di riflesso, la posizione sempre più defilata dell’ex Sporting. La scelta di Paleari titolare non è stata episodica, ma strutturale, come confermato dallo stesso Baroni nel postpartita: “Paleari titolare? In questo momento sono sincero, Israel sta lavorando ma deve ritrovare serenità. Paleari è una certezza perché è un uomo squadra e uomo spogliatoio, ha senso di appartenenza. Era giusto che oggi giocasse lui: non era completamente a posto ma ci serviva la sua voglia e la sua personalità”. Parole che vanno oltre la semplice lettura della partita e che delineano una gerarchia, almeno temporanea, chiara. Israel, arrivato come investimento e titolare sulla carta, è oggi superato da un portiere considerato più affidabile sul piano umano prima ancora che tecnico.