Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor toro 12 milioni ai margini: Israel e Aboukhlal la scommessa (ad oggi) persa del Torino

IL TEMA

12 milioni ai margini: Israel e Aboukhlal la scommessa (ad oggi) persa del Torino

12 milioni ai margini: Israel e Aboukhlal la scommessa (ad oggi) persa del Torino - immagine 1
Due acquisti a titolo definitivo, una scelta in controtendenza e un investimento da 12 milioni che oggi non trova spazio né risposte sul campo
Enrico Penzo
Enrico Penzo Redattore 

Il mercato estivo del Torino aveva acceso aspettative interessanti, anche per una scelta in netta controtendenza rispetto alle abitudini del club. Storicamente, infatti, il Toro ha spesso privilegiato la formula del prestito con diritto di riscatto, riducendo il rischio e rimandando l’investimento pieno alla verifica del rendimento sul campo. Per Zakaria Aboukhlal e Franco Israel, invece, la società ha deciso di esporsi subito, puntando su due acquisti a titolo definitivo per un totale di 12 milioni di euro: 8 per l’esterno marocchino e 4 per il portiere uruguaiano. Oggi, però, il bilancio è tutt’altro che positivo. Entrambi sono scivolati ai margini delle gerarchie tecniche e rappresentano un nodo aperto nella costruzione della rosa.

La porta, la gerarchia e le parole di Baroni: Israel arretra

—  

La fotografia più chiara arriva dal campo e dalle parole di Marco Baroni dopo Torino-Cremonese 1-0, una gara che ha certificato in modo netto il nuovo assetto tra i pali e, di riflesso, la posizione sempre più defilata dell’ex Sporting. La scelta di Paleari titolare non è stata episodica, ma strutturale, come confermato dallo stesso Baroni nel postpartita: “Paleari titolare? In questo momento sono sincero, Israel sta lavorando ma deve ritrovare serenità. Paleari è una certezza perché è un uomo squadra e uomo spogliatoio, ha senso di appartenenza. Era giusto che oggi giocasse lui: non era completamente a posto ma ci serviva la sua voglia e la sua personalità”. Parole che vanno oltre la semplice lettura della partita e che delineano una gerarchia, almeno temporanea, chiara. Israel, arrivato come investimento e titolare sulla carta, è oggi superato da un portiere considerato più affidabile sul piano umano prima ancora che tecnico.

LEGGI ANCHE

Aboukhlal fuori sistema: da rinforzo a esubero

—  

Per Aboukhlal, invece, il discorso è più tattico ma non meno grave. Il passaggio al 3-5-2 ne ha cancellato il ruolo naturale, trasformandolo di fatto in un esubero. Otto apparizioni complessive, nessuna giocata decisiva, tanti errori e imprecisioni: l’esterno marocchino non è mai riuscito a incidere né a ritagliarsi uno spazio credibile. Un investimento da 8 milioni che oggi appare fuori contesto e fuori progetto. In questo scenario, gennaio sembra già segnato: il Torino proverà a rientrare, almeno parzialmente, da uno spreco complessivo da 12 milioni che pesa sul bilancio e sulle ambizioni. Una gestione del mercato che impone riflessioni profonde, perché certe cifre, se mal indirizzate, rischiano di diventare un freno più che una risorsa.

 

 

Leggi anche
Torino, Paleari ora è il riferimento: sorpasso effettuato su Israel
Toro: contro la Cremonese tiepidi risvegli

© RIPRODUZIONE RISERVATA