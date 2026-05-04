Clima misto di tensione e commemorazione in quel di Superga. Il 4 maggio da sempre è un momento unico che ogni anno unisce tifosi granata da tutta Italia e da tutto il mondo. Mai come quest'anno, però, questa giornata è stata divisiva. A partire dalle prime battute di preparazione di questo 4 maggio, i tifosi granata si sono divisi tra chi voleva impedire la salita a Cairo e chi, invece, aveva l'intenzione di mettere da parte, per un giorno, le ostilità. L'obiettivo dei contestatori, alla fine, è stato raggiunto: il presidente granata non si è recato a Superga.

4 maggio a Superga: il pomeriggio

La lettura dei nomi: commemorazione e rispetto