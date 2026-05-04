È stato un 4 maggio inedito per Davide Vagnati, da quando, il 14 maggio 2020, aveva firmato come direttore tecnico del Torino. Sono stati 2036 giorni caratterizzati da acquisti, cessioni, rinnovi e operazioni di mercato, fino al 10 dicembre 2025. “Il Torino Football Club comunica l’esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall’incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area Tecnica del Club. Il Torino FC ringrazia Vagnati per il lavoro svolto e per il grande impegno profuso in questi quasi sei anni e gli augura il meglio per il proseguimento della sua carriera”: questa la nota comparsa sul sito ufficiale del club che ne annunciava la separazione. Nelle righe successive veniva poi comunicato il ritorno di Gianluca Petrachi.

Per questo, oggi è un 4 maggio diverso per il direttore ex Spal, il primo da non addetto ai lavori. Sulle sue storie Instagram ha comunque voluto ricordare gli Invincibili, con un manifesto che mette in primo piano una foto del Grande Torino con, alle spalle, la Basilica di Superga. “Il Torino oltre la vita”.