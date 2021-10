A Baselli restano le briciole: in mediana è ultimo nelle gerarchie di Juric

Da grande talento del calcio italiano (è stato anche un punto fisso dell'Under-21 tra 2013 e 2014) a riserva della riserva nel Torino

Daniele Baselli è stato ripescato da Ivan Juric nelle ultime due uscite, quella di Venezia (32' sulla trequarti) e quella contro la Juventus (13' da falso 9), ma la parabola del centrocampista ex Atalanta classe 1992 sembra essere inevitabilmente in discesa, anche perché in nessuna delle due partite ha dato dei segnali confortanti. Il tecnico croato dopo la gara del "Penzo" ha speso parole di apprezzamento per Baselli, ma il dato di fatto è che il ragazzo in granata dal 2015 è stato messo in campo soltanto in condizioni di estrema emergenza e tra l'altro in due posizioni del campo non abituali per lui. Juric sta sicuramente apprezzando l'impegno di Baselli durante gli allenamenti, ma al momento il giocatore appare ai margini del progetto tecnico del Torino 2021/2022. Da grande professionista Baselli si sta dando tanto da fare durante la settimana, tuttavia non si è ancora ripreso il Torino.