A Bologna torna Mandragora: con lui in mezzo al campo il miglior Toro del 2022

Assente in entrambe le sconfitte casalinghe con Venezia e Cagliari: Juric ritrova un leader tecnico e morale

Uno degli elementi comuni alle due sconfitte casalinghe contro Venezia e Cagliari è l'assenza di Rolando Mandragora. In entrambe le occasioni Juric ha dovuto rinunciare ad un suo titolare, fermato due volte per squalifica (prima per la doppia ammonizione di Udine e quindi per il giallo ricevuto nel derby da diffidato). Un'assenza non da poco per il tecnico, che aveva trovato un equilibrio importante in mezzo al campo proprio con il napoletano insieme a Sasa Lukic. E si è visto ad esempio nella gara contro la Juventus: con entrambi a disposizione, il Toro ha disputato un'ottima gara.