A Roma scintille in conferenza stampa: lite tra giornalisti, nervoso anche Baroni

Da registrare un episodio sgradevole nel post-partita di Lazio-Torino, che emerge dai racconti dei presenti e da alcuni video che circolano in rete. Durante la conferenza stampa, Marco Baroni ha sentito una risata in sala durante la domanda di un cronista e ha risposto piccato: “Perdonami, ma sentire e vedere ridere delle persone davanti a te mentre stai facendo una domanda non è una cosa bella, mi porta via l'attenzione. State sereni, io sono uno tosto, che non molla, che sa benissimo le difficoltà che incontrerà ma tutto questo mi dà un'energia che voi non immaginate neanche", ha detto il tecnico. Poi, nel momento in cui la conferenza è terminata, c’è stato un alterco che ha visto protagonisti i due cronisti (chi ha fatto la domanda e chi ha riso) e il tecnico si è infervorato a sua volta: “Voi non mi conoscete abbastanza, non avete rispetto della vostra professione, dell’allenatore e dei vostri colleghi”, ha urlato il tecnico mentre andava via, tradendo un certo nervosismo.