Come sta andando la campagna abbonamenti 2025/2026 del Torino? Al momento non è possibile soddisfare pienamente questa curiosità, che può rappresentare un buon metro per misurare l’entusiasmo della piazza. Il club granata, ad oggi – 13 agosto 2025 – non ha infatti comunicato alcun dato ufficiale relativamente al numero di tessere sottoscritte. L’ultimo aggiornamento è stato diramato lo scorso 16 luglio: al termine della prima fase della campagna, quella dedicata agli abbonati che potevano confermare il proprio posto allo stadio, il 91% degli abbonati rispetto alla stessa fase dell’anno passato aveva rinnovato il proprio abbonamento.
new
Abbonamenti Torino 2025/2026: ecco cosa è noto fino ad oggi
Il club granata non ha comunicato dati aggiornati, ma il numero delle tessere sottoscritte ad oggi è superiore a quota 5000
Secondo quanto raccolto da Toro News, tuttavia, ad oggi è stata ampiamente superata quota 5000 abbonati. Questo è quanto al momento filtra dal club granata, in attesa di scoprire se verrà comunicato a fine campagna il numero definitivo, che si attestava poco sotto i 10mila nel 2024/2025 (il dato, comunque, non fu reso ufficiale). Tornando indietro nel tempo, gli abbonati furono 8092 nel 2023/2024 e 5946 nel 2022/2023.
© RIPRODUZIONE RISERVATA