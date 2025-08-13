Abbonamenti Torino 2025/2026: ecco cosa è noto fino ad oggi

Il club granata non ha comunicato dati aggiornati, ma il numero delle tessere sottoscritte ad oggi è superiore a quota 5000

Come sta andando la campagna abbonamenti 2025/2026 del Torino? Al momento non è possibile soddisfare pienamente questa curiosità, che può rappresentare un buon metro per misurare l’entusiasmo della piazza. Il club granata, ad oggi – 13 agosto 2025 – non ha infatti comunicato alcun dato ufficiale relativamente al numero di tessere sottoscritte. L’ultimo aggiornamento è stato diramato lo scorso 16 luglio: al termine della prima fase della campagna, quella dedicata agli abbonati che potevano confermare il proprio posto allo stadio, il 91% degli abbonati rispetto alla stessa fase dell’anno passato aveva rinnovato il proprio abbonamento.