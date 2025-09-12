Abbonamenti Torino 2025/26, ultime news: superati i numeri della stagione 2023/24

Torino, la promozione riservata agli abbonati per il match di Coppa Italia contro il Pisa

Per questa stagione la società ha fissato il prezzo degli abbonamenti alle curve a 235 euro per la Curva Primavera e 255 euro per la Curva Maratona e al momento la campagna abbonamenti è ancora aperta a queste tariffe. Il club ha inoltre avviato iniziative per incentivare i propri abbonati a partecipare anche alle gare di Coppa Italia. Ne è l'esempio il caso della sfida contro il Pisa, in programma giovedì 25 settembre: per l’occasione è stata lanciata una promozione speciale che consente agli abbonati che hanno sottoscritto la tessera stagionale entro domenica 7 settembre di acquistare il biglietto per appena 1 euro.