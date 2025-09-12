Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor toro Abbonamenti Torino 2025/26, ultime news: superati i numeri della stagione 2023/24

NEWS

Abbonamenti Torino 2025/26, ultime news: superati i numeri della stagione 2023/24

Abbonamenti Torino 2025/26, ultime news: superati i numeri della stagione 2023/24 - immagine 1
Le ultime notizie su abbonamenti e biglietti
Enrico Penzo
Enrico Penzo Redattore 

Nonostante il silenzio ufficiale sui numeri, arrivano indicazioni interessanti sul fronte abbonamenti per il Torino FC. Da quanto raccolto dalla Redazione di Toro News, il club granata ha superato la soglia degli 8.092 abbonamenti sottoscritti nella stagione 2023/24, ultimo dato ufficiale disponibile.

Torino, abbonamenti in aumento nonostante il clima di contestazione

—  

Anche la scorsa stagione il Torino non aveva comunicato pubblicamente il numero di tessere vendute, alimentando curiosità e speculazioni tra i tifosi. Tuttavia, le informazioni emerse quest’anno evidenziano un incremento rispetto all’ultimo dato certo, segnale non banale in un contesto tutt’altro che sereno. Il superamento di quota 8.092 abbonamenti assume infatti un significato particolare alla luce del clima di protesta e della profonda frattura tra parte della tifoseria organizzata e la società. In una stagione segnata da contestazioni e tensioni, la risposta del pubblico granata resta comunque consistente, dimostrando ancora una volta l’attaccamento alla squadra e ai suoi colori.

LEGGI ANCHE

Torino, la promozione riservata agli abbonati per il match di Coppa Italia contro il Pisa

—  

Per questa stagione la società ha fissato il prezzo degli abbonamenti alle curve a 235 euro per la Curva Primavera e 255 euro per la Curva Maratona e al momento la campagna abbonamenti è ancora aperta a queste tariffe. Il club ha inoltre avviato iniziative per incentivare i propri abbonati a partecipare anche alle gare di Coppa Italia. Ne è l'esempio il caso della sfida contro il Pisa, in programma giovedì 25 settembre: per l’occasione è stata lanciata una promozione speciale che consente agli abbonati che hanno sottoscritto la tessera stagionale entro domenica 7 settembre di acquistare il biglietto per appena 1 euro.

Toro, parte la pre-vendita per Torino-Napoli

—  

Il Toro ha ufficializzato anche il piano di vendita dei biglietti per la sfida casalinga contro il Napoli, valida per la 7ª giornata di Serie A Enilive, in programma sabato 18 ottobre con calcio d’inizio alle ore 18:00. La prevendita si aprirà il 9 settembre con una fase di prelazione riservata agli abbonati, che potranno acquistare fino a quattro tagliandi con la formula “porta gli amici” e tariffe dedicate. Per questa gara il club ha introdotto alcune limitazioni: i biglietti non saranno venduti ai residenti in Campania per tutti i settori dello stadio, fatta eccezione per i sottoscrittori della Fidelity Card Cuore Granata emessa entro il 31 agosto 2025. Inoltre, nei settori Curva Primavera, Curva Maratona e Distinti Laterali Nord l’accesso resterà riservato ai possessori della tessera Cuore Granata. Per quanto riguarda il settore ospiti, i biglietti saranno messi in vendita dal 9 settembre esclusivamente ai tifosi fidelizzati SSC Napoli non residenti in Campania tramite il circuito Vivaticket. Le tariffe in occasione del match saranno le seguenti:

    • Curva Primavera Est: 25 €

    • Curva Maratona: 25 €

    • Curva Primavera: 25 €

    • Distinti Centrali: 35 €

    • Distinti: 29 € (20 € per U20 e 10 € per U14)

    • Distinti Family: 25 € (10 € per U16)

    • Poltroncine: 45 €

    • Poltroncine Centrali: 55 €

    • Tribuna Centrale: 45 €

    • Tribuna: 39 €

    • Tribuna Laterale Nord e Sud: 35 € (25 € per U20 e 15 € per U14)

    Leggi anche
    Toro, riecco Njie: la sosta per affinare la condizione, può tornare nelle rotazioni
    Ismajli si presenta: “Difesa a 3 o a 4 è indifferente. Ai tifosi del Torino dico…”

    © RIPRODUZIONE RISERVATA