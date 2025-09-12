Abbonamenti Torino 2025/26, ultime news: superati i numeri della stagione 2023/24

Torino, la promozione riservata agli abbonati per il match di Coppa Italia contro il Pisa—
Per questa stagione la società ha fissato il prezzo degli abbonamenti alle curve a 235 euro per la Curva Primavera e 255 euro per la Curva Maratona e al momento la campagna abbonamenti è ancora aperta a queste tariffe. Il club ha inoltre avviato iniziative per incentivare i propri abbonati a partecipare anche alle gare di Coppa Italia. Ne è l'esempio il caso della sfida contro il Pisa, in programma giovedì 25 settembre: per l’occasione è stata lanciata una promozione speciale che consente agli abbonati che hanno sottoscritto la tessera stagionale entro domenica 7 settembre di acquistare il biglietto per appena 1 euro.
Toro, parte la pre-vendita per Torino-Napoli—
Il Toro ha ufficializzato anche il piano di vendita dei biglietti per la sfida casalinga contro il Napoli, valida per la 7ª giornata di Serie A Enilive, in programma sabato 18 ottobre con calcio d’inizio alle ore 18:00. La prevendita si aprirà il 9 settembre con una fase di prelazione riservata agli abbonati, che potranno acquistare fino a quattro tagliandi con la formula “porta gli amici” e tariffe dedicate. Per questa gara il club ha introdotto alcune limitazioni: i biglietti non saranno venduti ai residenti in Campania per tutti i settori dello stadio, fatta eccezione per i sottoscrittori della Fidelity Card Cuore Granata emessa entro il 31 agosto 2025. Inoltre, nei settori Curva Primavera, Curva Maratona e Distinti Laterali Nord l’accesso resterà riservato ai possessori della tessera Cuore Granata. Per quanto riguarda il settore ospiti, i biglietti saranno messi in vendita dal 9 settembre esclusivamente ai tifosi fidelizzati SSC Napoli non residenti in Campania tramite il circuito Vivaticket. Le tariffe in occasione del match saranno le seguenti:
Curva Primavera Est: 25 €
Curva Maratona: 25 €
Curva Primavera: 25 €
Distinti Centrali: 35 €
Distinti: 29 € (20 € per U20 e 10 € per U14)
Distinti Family: 25 € (10 € per U16)
Poltroncine: 45 €
Poltroncine Centrali: 55 €
Tribuna Centrale: 45 €
Tribuna: 39 €
Tribuna Laterale Nord e Sud: 35 € (25 € per U20 e 15 € per U14)
© RIPRODUZIONE RISERVATA