Adams accende il Torino: decisivo nella vittoria sul Parma

Due gol su quattro passano dallo scozzese: ottima prova contro i ducali

Andrea Croveri Redattore 15 marzo - 14:08

Il primo match ball per la salvezza si chiude con una vittoria importante per il Torino, che ritrova punti e segnali incoraggianti anche da Ché Adams. Lo scozzese aveva già fatto intravedere qualcosa nella sconfitta per 2-1 contro il Napoli, quando era tornato in campo per circa mezz’ora nonostante una condizione ancora lontana dal cento per cento. In quell’occasione gli era capitata anche l’occasione del possibile 2-2, non sfruttata. Alla vigilia della sfida contro il Parma, Roberto D’Aversa aveva sottolineato l’importanza delle sue qualità: "Il Parma difende molto bene, Adams è molto tecnico e cerchiamo di sfruttare queste caratteristiche". Sul campo, l’attaccante ha risposto con una prestazione determinante, pur senza trovare il gol.

Il Toro ha bisogno di Adams — Guardando la sua partita attraverso i dati forniti da SofaScore, emerge chiaramente l'importanza del contributo di Adams, questa volta più da creatore di gioco che da rifinitore. I numeri sui passaggi riusciti sono molto positivi, così come spiccano un passaggio chiave e una grande occasione creata. Non a caso lo scozzese è coinvolto in metà delle reti segnate dai compagni.

Il secondo gol nasce proprio da una sua giocata sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Ilkhan batte corto per Gineitis vicino alla bandierina, il lituano serve Vlasic al limite dell’area e il croato appoggia ad Adams, posizionato in area, tutto solo sulla destra. Lo scozzese prende la mira e lascia partire una fucilata: sul tiro si accaniscono Ilkhan e Del Prato che deviano la traiettoria del pallone mandandolo in rete.

È presente Adams anche nell’azione del terzo gol. Vlasic conduce palla sulla trequarti mentre Simeone si allarga e lo scozzese attacca lo spazio in diagonale. Ricevuto il pallone, lo Adams serve con lucidità l'argentino con un filtrante a tagliare - rischioso ed efficace - che sorprende la difesa. Dall’azione nasce il tiro che provoca l’autogol di Keita. Non ancora pronto per sostenere l’intera partita, Adams lascia il campo poco dopo. In avanti restano Zapata e Kulenovic. Il colombiano sfrutta al meglio l’occasione: gli bastano pochi minuti per trovare la conclusione vincente e firmare il definitivo 4-1. Segnali incoraggianti per il Torino, che ritrova incisività offensiva e una concorrenza sempre più viva nel reparto avanzato. Ciò di cui la squadra ha bisogno nel momento decisivo della stagione.