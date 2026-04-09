Un'iniziativa speciale e rinnovata quella realizzata tra l'Ospedale Regina Margherita, la Fondazione Forma Ets e il Torino. Nella giornata di ieri, infatti, Ché Adams e Franco Israel si sono recati all'ospedale per fare visita ai bambini e ai pazienti e regalare a loro alcuni momenti di gioia. Insieme ai giocatori granata, c'erano anche supereroi e supereroine, tra cui Batman, Hulk, Wonder Woman e tanti altri, grazie ai volontari dell'Associazione Sea-SuperEroiAcrobatici Odv Ets. Una giornata particolare ed emozionante che Lorenzo Barale, Direttore Commerciale del Toro, ha commentato così: "Siamo orgogliosi di aver preso parte anche quest’anno, insieme ai nostri calciatori, all’iniziativa presso l’Ospedale Regina Margherita di Torino. Un momento che testimonia il potere del calcio e dello sport nel creare connessioni autentiche e portare gioia, in particolare ai più piccoli. La collaborazione con l’Associazione Sea – SuperEroiAcrobatici e Fondazione Forma nasce da valori condivisi: non arrendersi mai e affrontare insieme le sfide che la vita ci pone davanti."