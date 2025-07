Adams in conferenza: “Posso giocare ovunque, con Zapata anche da trequartista”

Che differenze ci sono in questo Torino? Il modulo è rimasto lo stesso rispetto alla scorsa annata. "Giochiamo diversemente rispetto alla scorsa stagione, dobbiamo imparare molto rispetto al passato perché il mister ci chiede cose diverse. Ma siamo molto contenti per come sta andando".

L'arrivo di Ngonge e il ritorno di Zapata: tradotto più concorrenza. Come ti immagini il tuo secondo anno in Italia?"Sono e siamo davvero molto felici che torni Zapata perché è un giocatore importante per il Toro e per tutti noi. Nella scorsa annata ha inciso molto la sua mancanza. Ngonge conosce già il mister, questo è ottimo".