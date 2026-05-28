Ardian Ismajli si candida come uno dei punti fermi della nuova Albania di Rolando Maran. Il difensore del Torino figura tra i 27 convocati del ct italiano per le amichevoli contro Israele e Lussemburgo, prime uscite ufficiali del nuovo corso rossonero dopo l’addio a Sylvinho. Arrivato al Torino nell’estate 2025 a parametro zero dopo la fine dell’esperienza all’Empoli, in granata ha vissuto una stagione in crescita: frenato inizialmente da alcuni problemi fisici, si è poi imposto come leader della difesa di Roberto D’Aversa. Ora sarà uno dei riferimenti anche per Maran, che punta su di lui per dare stabilità e personalità alla nuova Albania.

I convocati

: Alen Sherri, Simon Simoni, Pano Qirko

Difensori: Berat Gjimshiti, Arlind Ajeti, Ardian Ismajli, Klisman Cake, Bujar Pllana, Mario Mitaj, Naser Aliji, Stavro Pilo, Elseid Hysaj, Andi Hadroj

Centrocampisti: Kristjan Asllani, Ylber Ramadani, Juljan Shehu, Qazim Laçi, Luis Hasa, Adrion Pajaziti, Nedim Bajrami, Arbër Hoxha, Taulant Seferi, Anis Mehmeti

Attaccanti: Mirlind Daku, Armando Broja, Myrto Uzuni, Cristian Shpendi