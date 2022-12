Almeria-Torino 1-1, chi sale e chi scende: Schuurs dà conferme, Bayeye pasticcia

In un venerdì così triste in cui lo sport piange la morte di Sinisa Mihajilovic, a San Pedro i granata prendono negli gol negli ultimi minuti di gioco e pareggiano contro la neopromossa in Liga Almeria. Sono tanti gli occhi lucidi tra i giocatori nel minuto di silenzio. C'è chi dà conferme, come Schuurs, e chi invece ne avrebbe dovute dare, ma incappa in nuovi errori come Bayeye. Juric torna dalla Spagna con un bel po' di appunti sul suo taccuino.