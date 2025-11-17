Angori: “Al Toro un anno importante. Sul mancato riscatto…”

In questa stagione Angori ha già collezionato 10 presenze, offrendo due assist, e ha avuto modo di tornare due volte sotto la Mole: prima in Coppa Italia, per 90 minuti, poi in campionato per 24 giri di lancette. Il terzino ha anche avuto modo di guardarsi indietro e riavvolgere il nastro della sua esperienza torinese. Intervistato da Tuttosport, ha dichiarato: "È stato un anno molto importante. Mi allenavo la mattina e andavo a scuola la sera: un periodo faticoso ma che mi ha fatto maturare molto.Trovai mister Coppitelli, che mi diede grande fiducia: con lui sono cresciuto tanto e tuttora ci sentiamo spesso. Non fu facile lasciare tutto a 18 anni e trasferirmi, ma è stata la scelta giusta". Angori ha poi raccontato della sua mancata permanenza in granata: "Mancato riscatto da parte del Torino? Avevo giocato sempre e sembrava fosse vicino, poi evidentemente qualcosa non ha funzionato…".