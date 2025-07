Anjorin-Casadei, la mediana prende forma. Ma riusciranno a garantire equilibrio?

Tino Anjorin e Cesare Casadei sono a tutti gli effetti considerati i due mediani titolari da Marco Baroni a questa altezza cronologica. Lo si era ampiamente capito a Prato allo Stelvio, è stato ribadito nel Principato di Monaco nella prima delle due amichevoli contro il Monaco. In realtà, per l'ex Empoli è stata la prima partita da titolare essendo stato risparmiato nei test contro Ingolstadt e Cremonese (il suo "storico" consiglia prudenza e quindi sotto i carichi della preparazione estiva è stato centellinato). Bisogna dire che ieri, mercoledì 30 luglio, Anjorin ha fatto meglio di Casadei. Per Anjorin è stato messo a referto il primo assist in maglia granata (bel pallone per Gvidas Gineitis e per il momentaneo 1 a 0). Per Casadei altre difficoltà in fase di palleggio e anche di posizionamento nel campo in fase di costruzione (è stato uno dei più ripresi da mister Baroni durante il primo tempo). L'ex Chelsea ha perso qualche pallone di troppo in zone sanguinose del campo, un po' come già accaduto sabato scorso contro la Cremonese (il gol della squadra di Davide Nicola arrivò proprio da una sfera persa malamente da Casadei).