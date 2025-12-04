Anjorin, è arrivato il momento? Il Torino cerca nuove idee dopo il crollo

Anjorin, contro il Milan una chance?—
Ed è proprio ora, in uno dei momenti più complicati della gestione Baroni, che la storia di Anjorin potrebbe cambiare. Perché questo Torino, dopo la sosta, si è letteralmente spento: il 5-1 incassato con il Como e il tonfo al Via Del Mare contro il Lecce hanno mostrato una squadra irriconoscibile, fragile, svuotata di idee. Un crollo verticale che impone riflessioni profonde e, soprattutto, richiede scelte nuove. In un contesto così negativo, cambiare non è più un’opzione, ma quasi un obbligo. E forse proprio da un volto ancora inesplorato come quello di Anjorin può arrivare uno scossone, un elemento di discontinuità capace di rompere l’inerzia. Il Milan arriva in un momento più che positivo: chissà che, per una volta, un rischio calcolato non possa diventare la scintilla per rialzarsi.
