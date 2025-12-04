Anjorin, è arrivato il momento? Il Torino cerca nuove idee dopo il crollo

C’è un volto nuovo che il Torino, di fatto, non ha ancora davvero conosciuto: quello di Tino Anjorin. Arrivato in estate come profilo tecnico e internazionale per alzare il livello del centrocampo, l’inglese è rimasto fin qui un'incognita misteriosa. La causa principale è stata una fastidiosa fascite plantare che ne ha frenato l’inserimento, ma i numeri oggi iniziano a pesare: appena 5 presenze e 70 minuti complessivi, sempre da subentrato. Nessuna titolarità, nessuna vera occasione per incidere, nessuna possibilità di continuità. Troppo poco per un giocatore che, per caratteristiche, dovrebbe portare qualità e personalità in mezzo al campo.

Casadei arranca, è arrivata il momento di Anjorin?

Nel frattempo, però, il centrocampo granata (come tutta la squadra) non attraversa il suo momento migliore. Il rendimento di Casadei è in evidente calo, soprattutto nelle ultime uscite, dove sono emerse difficoltà sia nella gestione del pallone sia nell’intensità senza palla. Eppure, anche ora che Anjorin è tornato pienamente disponibile, lo spazio continua a essere ridotto al minimo. Baroni lo ha utilizzato solo a gara in corso, senza mai dargli una vera investitura. Una scelta che fa discutere, soprattutto perché le caratteristiche dell’inglese come pulizia tecnica, capacità di giocare tra le linee e qualità nel primo controllo. Tutte queste caratteristiche sembrano potenzialmente in grado di dare al Torino qualcosa che oggi manca come il pane: imprevedibilità.