Ansaldi saluta il Torino sui social: “Vi porterò sempre nel cuore”

Oggi - 30 giugno 2020 - è terminata ufficialmente l'avventura di Cristian Ansaldi con il Torino. Arrivato a Torino nel 2017, l'esterno argentino non ha rinnovato il suo contratto con il club granata ed è ufficialmente svincolato. Ansaldi - attraverso delle storie sul suo profilo Instagram - ha ringraziato il Torino e i suoi tifosi per questi cinque anni in granata: "Voglio ringraziare a tutti i tifosi granata che mi avete regalato tanta allegria e soddisfazione durante questi 5 anni. Ho solo parole per ringraziare per tutto l'amore e tutto l'affetto che ho ricevuto, vi porterò sempre nel cuore. Voglio ringraziare anche tutti i dottori, fisioterapisti, magazzinieri, dirigenti, staff tecnici e presidente che ho avuto in questi 5 anni - continua l'esterno argentino -. Porterò con me tutte le cose buone e tutto quello che non mi è piaciuto lo lascio, ma tengo con me il fatto di aver imparato. Grazie mille Torino per avermi aiutato a crescere nella mia carriera, che Dio vi benedica. Vi saluto con tutto il cuore, un grazie". Ora il giocatore argentino dovrà scegliere la sua prossima squadra: su di lui - secondo quanto raccontato da Toro News nelle scorse settimane - c’è l'interesse del Newell's Old Boys e della Salernitana dell'ex granata Davide Nicola.