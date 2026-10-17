Possiamo considerare Cesare Casadei come un oggetto misterioso che Abate sta cercando di risolvere. E a pochi giorni da Parma-Torino, il tecnico non ha usato mezzi termini nei confronti del classe 2003: "Deve essere meno ragazzino e più adulto". Non è chiarissimo, se ci basiamo sulle parole del mister, a cosa Abate si riferisca, ma ciò che sappiamo è che Casadei di qualità ne ha, ma finora non ha mai avuto costanza di prestazione.

Quella famosa continuità che il Torino cerca da tempo...

E non solo al Torino. I numeri sono su un'altalena che li porta o molto in alto o molto in basso, e adesso Ignazio Abate sta cercando di fargli fare quel salto di qualità che potrebbe davvero renderlo uno dei tasselli più preziosi del gruppo: "Per noi è un giocatore molto importante e devo cercare di fare di tutto per fargli fare quello switch mentale”, ha detto Abate.

Il Torino si risistema e continua a cercare continuità dopo la vittoria, fortunata, contro l'Udinese. Tra le prove ci sono i moduli, con un 4-4-2 che prende forma e si allontana dall'essenza di un'idea, qui sarà importante anche capire dove potrà effettivamente essere utilizzato Cesare Casadei. Ma Abate è già riuscito a farsi conoscere: i moduli cambiano anche a partita in corso, i valori del gruppo e la linea tracciata no. E qui, Casadei, dovrà dimostrare di voler far parte del percoso.