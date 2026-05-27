Il gol di Adams in rimonta contro la Juventus non garantisce solo un pareggio nel sentitissimo derby della Mole, ma lascia soprattutto una sensazione chiara: quando Che viene chiamato in causa, risponde presente. Entrato a gara in corso al 54’ minuto al posto di Zapata, lo scozzese non delude le scelte di D’Aversa- che si riveleranno entrambe vincenti, vista anche la rete di Casadei – facendosi trovare pronto e incidendo sul match all'84’, con un gol nato da un'azione rocambolesca sviluppatasi da calcio d'angolo. Una rete pesantissima, forse la più importante della sua esperienza a Torino, che certifica il valore del giocatore nelle partite che contano.

Saper incidere nei momenti chiave: l'impatto di Adams nel biennio granata

Nella stagione attuale l’attaccante scozzese, classe 1996, ha collezionato 36 presenze, realizzando sei gol in campionato e due in Coppa Italia, oltre due assist che hanno accompagnato le sconfitte di misura contro Cagliari e Napoli. Tra le sue reti più significative, oltre a quella contro i bianconeri, spicca il gol contro il Lecce, che ha regalato al Torino – guidato dall'ormai ex mister Baroni – una vittoria pesantissima in casa che mancava dal 13 dicembre, senza dimenticare il gol di misura contro il Pisa. Anche in Coppa Italia l'attaccante, con il numero 19 sulla schiena, è stato decisivo firmando una doppietta contro la Roma che ha consentito ai granata di passare il turno, prima della successiva eliminazione contro l'Inter di Chivu.

Dal punto di vista tattico, Adams continua a essere un giocatore strategicamente importante: il suo movimento continuo, il pressing alto e la capacità di creare spazi per i compagni lo rendono prezioso per il progetto Toro. Anche la sua media 2,53 tocchi in area a partita - come si evince dai dati di SofaScore - fa capire la pericolosità che porta agli avversari. Il ragazzo di Leicester, nonostante qualche piccolo stop complice anche l'infortunio al polpaccio, ha tutte le capacità e le potenzialità per incidere nella prossima stagione, ma tutto dipenderà dalle scelte societarie. Il bilancio, in ogni caso, si dimostra positivo.

Sarà un'estate interessante per capire il suo futuro in maglia granata

Adams, arrivato a parametro zero dopo una solida esperienza in Premier League, rappresenta un asset prezioso per il Torino: una sua eventuale cessione si tradurrebbe infatti in una plusvalenza netta per le casse della società granata. Sulla questione si è pronunciato ieri il presidente Urbano Cairo che,, ha espresso la volontà di rinnovare il contratto del giocatore in vista della prossima stagione. Secondo alcune voci di mercato, però, cresce l'interesse da parte di alcuni club inglesi, che hanno già manifestato i primi concreti interessamenti in vista della finestra estiva.

Articolo a cura di Francesco Fadda