Adams, doppia vita tra Scozia e Torino: leader in Nazionale, riserva in granata

Dopo una scorsa stagione positiva — 36 presenze, 9 gol e 3 assist — Adams si trova oggi a lottare per un posto. Arrivato a parametro zero dal Southampton — squadra della Championship, paragonabile, se vogliamo, alla nostra Serie B — l’attaccante scozzese era al centro delle manovre offensive di Paolo Vanoli. L’allenatore aveva le idee chiare sin da subito: costruire l’attacco intorno alla coppia Zapata-Adams. Duvan al centro, a fare da riferimento e punto di appoggio, Adams libero di muoversi intorno a lui e finalizzare. Poi, il destino ha rimescolato le carte: il grave infortunio di Zapata ha costretto Vanoli a cambiare moduli e schemi, e Adams si è ritrovato a essere l’unica punta di riferimento, anche a causa di un organico ridotto all’osso. A fine stagione l’era Vanoli si è chiusa con l’esonero, e sulla panchina si è seduto Marco Baroni. Il nuovo tecnico ha inizialmente impostato la squadra sul 4-2-3-1, poi sul 4-3-3, e ha chiesto alla società una punta di peso: è arrivato Giovanni Simeone, partito forte e ora prima scelta. Così, Adams si è ritrovato ai margini, con poche presenze e minuti limitati. Eppure, il suo spirito non è cambiato. Il gol contro la Lazio — il primo stagionale in granata — e le reti segnate con la Scozia nelle qualificazioni sono un segnale chiaro: Adams c’è, è pronto e vuole riprendersi il suo posto. Tra ottobre e settembre l’attaccante ha lasciato il segno: due gol alla Bielorussia — uno all'andata e uno al ritorno — e buone prove con Grecia e Danimarca, prestazioni che potrebbero convincere Baroni a concedergli maggiore spazio dopo la sosta, in un momento in cui il Toro fatica a trovare continuità offensiva. Il messaggio è stato mandato: ora tocca al mister decidere se ascoltarlo.