Adams, due trasferte costate quattro punti: ora cerca il colpaccio nel derby

Lo scozzese aveva saltato la sfida di Venaria lo scorso anno e viaggia verso la titolarità al fianco di Simeone

Redazione Toro News 5 novembre 2025 (modifica il 5 novembre 2025 | 19:10)

Due traverse nel giro di due partite e il rimpianto per quattro punti negati dai legni. Ché Adams ha firmato il 2-2 contro il Pisa, ma non manca il rammarico per i gol soltanto sfiorati dallo scozzese. Il centravanti ha avuto la palla dello 0-1 a Bologna, quando ha centrato il montante dopo una lettura errata di Vitik. Ed è andato a centimetri dall'1-0 anche contro il Pisa, andando a sbattere contro la traversa.

Il rammarico per quattro punti persi — In casa granata non manca dunque il rammarico per due legni costati quattro punti che avrebbero fatto comodissimo per avvicinare la zona Europa, soprattutto nella complicata trasferta di Bologna. Un rammarico soltanto attenuato dal bel gol del pareggio, prima di un cambio che - nella ripresa - è sembrato prematuro: dopo l'uscita di Adams e il ritorno al 3-5-2, il tasso di pericolosità del Toro è calato. Come si nota dai dati SofaScore, lo scozzese ha completato un dribbling su uno tentato e ha avuto una precisione del 75% sui passaggi lunghi.

Adams pronto a cercare gol pesanti nel derby — All'orizzonte per lo scozzese c'è ora il derby. Contro la Juventus Adams dovrebbe trovare una maglia da titolare al fianco di Giovanni Simeone in un 3-5-2 sempre più collaudato. E allora all'Allianz si presenterà l'occasione per cercare un gol pesantissimo e regalare al Toro un successo che nel derby manca ormai da oltre dieci anni. Adams, che l'anno scorso è stato costretto a saltare il derby in trasferta, cercherà di rifarsi sabato.