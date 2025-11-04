Simeone c’è sempre nel momento del bisogno: è ancora lui a trascinare il Toro

L'attaccante argentino ha trascinato ancora una volta i granata in campionato: decisivo il suo gol contro il Pisa nel momento di massima difficoltà

Federico De Milano Caporedattore 4 novembre - 20:28

Uno dei migliori in campo per il Torino nella sfida contro il Pisa è stato, senza dubbio, Giovanni Simeone. L'attaccante argentino è riuscito a realizzare il suo quarto gol da quando veste la maglia granata e lo ha trovato in un momento davvero molto complicato della partita per la sua squadra. Adesso arriva quella che è sempre la partita più importante della stagione per tutti i tifosi del Toro: il derby contro la Juventus e il buon momento di forma di Simeone può essere un fattore su cui riporre tante speranze per questo atteso incontro di sabato.

Il Torino si aggrappa alla punta argentina nei momenti di difficoltà — Il primo tempo della sfida di domenica contro il Pisa è stato molto complicato fino al momento del gol di Simeone. La formazione allenara da Marco Baroni si trovava infatti sotto nel punteggi per 0-2 ed è stato necessario trovare la perla con il colpo di testa del Cholito per dare la scossa e tornare in partita. La rete segnata dall'ex Napoli è stata infatti molto complicata perché ha dovuto coordinarsi, vincere un contrasto aereo e poi con una grande torsione trovare la porta avversaria su un cross veloce. Non è la prima volta che Simeone mette a disposizione del Torino la sua determinazione e la sua qualità per tirare la squadra fuori dai momenti più difficili. I quattro gol che il numero 18 ha fin qui segnato in granata sono infatti stati tutti quanti decisivi. In primis ovviamente quelli nei successi per 1-0 contro Roma e Napoli ma poi anche le altre due reti con Lazio e appunto Pisa, perché sono valse il pareggio per il Toro nel computo totale.

Simeone si carica l'attacco sulle spalle: i tifosi sognano un suo gol nel derby — Come si evince dai dati SofaScore, la partita di Simeone è stata efficace e preziosa sotto molti punti di vista. L'argentino classe 1995 ha infatti saputo vincere 8 duelli su 14, compresi 3 su 7 nel gioco aereo (di cui uno determinante sul gol) che ha poi fatto partire la riscossa granata a fine primo tempo. Il centravanti del Torino è stato anche perfetto nei dribbling con 4 su 4 riusciti e ha soltanto sfiorato la doppietta per essere scivolato dopo aver saltato Semper, il portiere del Pisa, in quella stessa circostanza in cui è stato poi espulso il tecnico Marco Baroni. Adesso il prossimo impegno per il Toro sarà l'attesissimo derby di sabato sul campo della Juventu e tutti i tifosi ripongono grandi speranze in un Cholito in ottima forma. Servirà anche questa grinta che lo contraddistingue sempre per trovare i gol all'Allianz Stadium e provare a rompere la maledizione nelle stracittadine.