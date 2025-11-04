Uno dei migliori in campo per il Torino nella sfida contro il Pisa è stato, senza dubbio, Giovanni Simeone. L'attaccante argentino è riuscito a realizzare il suo quarto gol da quando veste la maglia granata e lo ha trovato in un momento davvero molto complicato della partita per la sua squadra. Adesso arriva quella che è sempre la partita più importante della stagione per tutti i tifosi del Toro: il derby contro la Juventus e il buon momento di forma di Simeone può essere un fattore su cui riporre tante speranze per questo atteso incontro di sabato.
Simeone c’è sempre nel momento del bisogno: è ancora lui a trascinare il Toro
Il Torino si aggrappa alla punta argentina nei momenti di difficoltà—
Il primo tempo della sfida di domenica contro il Pisa è stato molto complicato fino al momento del gol di Simeone. La formazione allenara da Marco Baroni si trovava infatti sotto nel punteggi per 0-2 ed è stato necessario trovare la perla con il colpo di testa del Cholito per dare la scossa e tornare in partita. La rete segnata dall'ex Napoli è stata infatti molto complicata perché ha dovuto coordinarsi, vincere un contrasto aereo e poi con una grande torsione trovare la porta avversaria su un cross veloce. Non è la prima volta che Simeone mette a disposizione del Torino la sua determinazione e la sua qualità per tirare la squadra fuori dai momenti più difficili. I quattro gol che il numero 18 ha fin qui segnato in granata sono infatti stati tutti quanti decisivi. In primis ovviamente quelli nei successi per 1-0 contro Roma e Napoli ma poi anche le altre due reti con Lazio e appunto Pisa, perché sono valse il pareggio per il Toro nel computo totale.
Simeone si carica l'attacco sulle spalle: i tifosi sognano un suo gol nel derby—
Come si evince dai dati SofaScore, la partita di Simeone è stata efficace e preziosa sotto molti punti di vista. L'argentino classe 1995 ha infatti saputo vincere 8 duelli su 14, compresi 3 su 7 nel gioco aereo (di cui uno determinante sul gol) che ha poi fatto partire la riscossa granata a fine primo tempo. Il centravanti del Torino è stato anche perfetto nei dribbling con 4 su 4 riusciti e ha soltanto sfiorato la doppietta per essere scivolato dopo aver saltato Semper, il portiere del Pisa, in quella stessa circostanza in cui è stato poi espulso il tecnico Marco Baroni. Adesso il prossimo impegno per il Toro sarà l'attesissimo derby di sabato sul campo della Juventu e tutti i tifosi ripongono grandi speranze in un Cholito in ottima forma. Servirà anche questa grinta che lo contraddistingue sempre per trovare i gol all'Allianz Stadium e provare a rompere la maledizione nelle stracittadine.
