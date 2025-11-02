Torino-Pisa 2-2, Baroni in conferenza: “Credevo al gol con Ngonge. Rosso eccessivo”

Le dichiarazioni di Marco Baroni in conferenza stampa subito dopo il pareggio per 2-2 in Torino-Pisa del decimo turno di Serie A

Federico De Milano Caporedattore 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 17:45)

Al termine di Torino-Pisa, partita della decima giornata di Serie A, il tecnico granata Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa per commentare il pareggio odierno per 2-2 della sua squadra. Di seguito le risposte dell'allenatore del Toro alle domande dei giornalisti presenti oggi in sala stampa allo stadio Olimpico Grande Torino.

Come valuta la partita?"La squadra è partita benissimo, è stata brava a rimanere in partita contro un avversario forte e fisico che ti allunga e fa correre all'indietro. Io volevo cavalcare l'emotività e ho messo una terza punta per il secondo tempo. Stiamo però giocando tanto e ho dovuto gestire le energie. Speravo di trovare subito il terzo gol ma poi ho rimesso un altro centrocampista, ritrovare la lucidità e l'energia non è facile".

Cos'è successo con l'espulsione?"Per me è stata una normale protesta, hanno detto che c'è stata un'imprecazione ma no. Fatemi star zitto e andiamo avanti. Rischio per il derby? Forse sì, di solito sì. Quella è la partita, sarà speciale. Da ora pensiamo a quella partita e sappiamo che non servirà una prestazione ordinaria, dobbiamo arrivarci con determinazione e apriamo anche le porte dell'allenamento ai tifosi".

Come valuta Ilic che ha giocato le ultime due al posto di Asllani?"Ilic ha giocato bene, Asllani non aveva giocato mai tante partite di fila negli ultimi anni e sono entrambi giocatori forti. Sono tutti titolari e non si può più pensare di arrivare a fine campionato con 12-13 giocatori".

Cosa serve per crescere?"Dobbiamo lavorare su delle basi solide e poi lavorare sull'altezza. Le partite sono dei test del lavoro che facciamo ogni giorno".

Vlasic come mai è uscito?"Nessun problema fisico, ho pensato di mettere un altro attaccante in più. Voglio giocatori arrabbiato quando escono dal campo. Maripan per noi è importante avere giocatori freschi anche dietro".

Ci spiega bene l'espulsione?"L'ho trovata eccessiva, tutto qua. Rispetto sempre gli arbitri perché sono centrali nel gioco. Forse potevano capire un allenatore e dare un giallo, non ho nulla da censurare perché non pensavo fosse da espulsione. Ero incavolato anche con Simeone perché poteva calciare ma sono entrato in campo, starò più attento la prossima volta".

Zapata ha messo minuti preziosi nelle gambe..."So che ho giocatori importanti, dovrò essere bravo a gestire le risorse e le energie. Aspetto anche Aboukhlal che torni ad allenamento (dopo l'infortunio, ndr). Starà a me gestirli tutti bene".

La formazione del Pisa l'ha sorpresa?"Hanno un organico di livello, noi allenatori dobbiamo fare anche delle valutazioni. Anche il Pisa ha avuto una partita in cui ha speso tantissimo, non mi ha sorpreso".