Torino-Pisa 2-2: a sei giorni dal derby la rimonta granata riesce solo in parte

Il commento dopo il triplice fischio di Torino-Pisa, partita valida per la decima giornata di Serie A che si gioca all'Olimpico Grande Torino

Federico De Milano Caporedattore 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 16:59)

Si conclude con un pareggio per 2-2 Torino-Pisa, partita della decima giornata di Serie A. Dopo un primo tempo ricco di capovolgimenti di fronte e un punteggio che cambia ben quattro volte, la ripresa è molto più avara di emozioni e ai granata di Marco Baroni non riesce del tutto una rimonta che i tifosi si sono augurati. Dall'iniziale 0-2 in favore del Pisa, il Toro riesce infatti ad agguantare il 2-2 prima dell'intervallo ma poi nel secondo tempo manca il colpo grosso al Torino che vede così fermarsi a 2 la sua striscia di partite consecutive in casa con una vittoria e sabato si giocherà il derby sul campo della Juventus.

Torino-Pisa, le scelte: ancora Ilic in regia e in avanti tornano Adams-Simeone — Baroni per questa partita cambia un giocatore per reparto rispetto alla trasferta infrasettimanale a Bologna. Davanti al portiere Paleari ci sono ancora Maripan e Coco con Ismajli che si rivede dal primo minuto e sostituisce Tameze in difesa mentre a centrocampo torna Vlasic che completa la linea mediana composta dai confermati Casadei e Ilic in cabina di regia. Sulle fasce spazio ancora a Pedersen e Lazaro ma in attacco il tecnico del Toro punta di nuovo sulla coppia Adams-Simeone.

Il primo tempo: doppietta di Moreo e poi risposta di Simeone e Adams — Il Torino inizia la prima frazione di gioco con coraggio e ha subito un paio di occasioni. Al sesto minuto Adams arriva al limite dell'area e viene praticamente invitato al tiro dai tifosi, lo scozzese calcia ma viene murato. Due minuti più tardi c'è subito una grande opportunità per i granata per trovare il gol ed è ancora con Adams che riceve palla al centro dell'area e da ottima posizione calcia forte sulla traversa il pallone servitogli basso da Pedersen dalla fascia destra. A trovare il vantaggio è però il Pisa che al 13' segna la rete dello 0-1 con Moreo, abile a battere Paleari da buona posizione dopo che Akinsanmiro aveva appena colpito una traversa. C'è poi anche un lungo controllo del VAR per capire la posizione del centrocampista nigeriano sulla traversa colpita ma alla fine viene convalidata la rete nerazzurra. Il Toro torna a provarci al 24' con Simeone che tenta una spettacolare rovesciata su un cross dalla destra preciso da parte di Ismajli, l'argentino si coordina bene però colpisce male. Al 27' viene assegnato un calcio di rigore per il Pisa per via di un pestone di Casadei ai danni di Vural: sul dischetto si presenta More che spiazza Paleari e sigla così la sua doppietta personale e la squadra di Gilardino si porta sullo 0-2. Il Toro ci riprova con Vlasic al 33' dopo una grande discesa di Pedersen ma il numero 10 viene fermato dalla difesa del Pisa. A tenere a galla i granata è Simeone che al 42' trova di testa il guizzo per il gol del 1-2, ancora una volta il cross arriva dalla destra. Ed è poi sempre l'argentino che ha l'occasione per pareggiare subito al 44' ma dopo aver saltato il portiere avversario scivola e cade prima di spingere la palla nella porta vuota. Baroni chiede un rigore e viene espulso dall'arbitro. Il primo tempo è incredibile e pieno di emozioni con Adams che riesce a trovare il gol del 2-2 nei minuti di recupero dopo un'azione concitata nell'area del Pisa. Al 45' il punteggio di Torino-Pisa è quindi un 2-2 davvero ricco di colpi di scena.

Il secondo tempo: poche emozioni, Zapata in campo nel finale — Nell'intervallo Baroni decide di mandare in campo la qualità di Ngonge e lo fa entrare subito per giocare tutto il secondo tempo, al suo posto esce Vlasic. Ed è proprio il belga ex Napoli che riceve una palla in profondità e dopo secondi ha l'occasione per calciare ma una volta entrato in area gli viene tolto il pallone proprio prima della conclusione. La prima metà di questa ripresa di Torino-Pisa è sicuramente meno concitata e sorprendente della prima frazione, i ritmi di gioco sono più bassi e le squadre sono più attente a non concedere grandi occasioni all'avversario. Al 65' c'è un doppio cambio nel Toro: entrano Tameze e Gineitis al posto di Maripan e Adams, Baroni e il suo staff scelgono così quindi di irrobustire la linea mediana con il classe 2004 lituano. Il gioco granata (ma nemmeno quello del Pisa) non decolla e così l'allenatore decide di giocarsi la carta Biraghi che rileva sulla fascia sinistra uno spento Lazaro. La musica non cambia e per provare ad alzare i giri del motore dell'attacco, entra in campo al 78' anche Zapata che dà il cambio a un Simeone stanco negli ultimi minuti. All'84' è proprio il numero 91 colombiano che lotta in area, calcia e viene murato ma corre per tenere il pallone in campo e guadagna un calcio d'angolo in favore del Toro. I granata provano a chiudere in avanti con grinta e un po' di nervi ma manca il guizzo o il passaggio corretto negli ultimi metri per creare la giusta occasione utile per tentare il gol. Questo Torino-Pisa termina in parità e nella ripresa sfuma quindi la speranza dei tifosi di poter vedere completarsi una rimonta totale.