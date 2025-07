Amichevole Toro-Monaco: in trasferta Baroni trova quello che manca a Torino

"Centre de performance" l'ha definito il reparto di comunicazione dell'AS Monaco. Un centro sportivo con l'obiettivo di fornire ai calciatori tutti gli strumenti per poter migliorare le proprie prestazioni calcistiche. La Turbie è un piccolo comune di 3000 abitanti sulle montagne di Montecarlo che ospita, dal 1981, gli allenamenti del Monaco. E in questi giorni anche quelli del Torino. I successi del club hanno permesso di allargare gli orizzonti: così, nel 2018, il presidente Dmitri Rybolovlev ha stanziato un investimento di 55 milioni di euro circa per la ristrutturazione e il miglioramento del centro. Completato e inaugurato nel 2022, i giocatori del club monegasco hanno iniziato ad utilizzarlo dal 2021. Un'inaugurazione, quella di lunedì 5 settembre 2022, che ha fatto storia: all'evento presenti, oltre ai giocatori e ai dirigenti del club monegasco, anche il Principe Alberto II, il sindaco di La Turbie Jean-Jacques Raphaël e il pilota di Formula 1 Charles Leclerc - curiosità: Leclerc nell'occasione ha giocato una partita a calcio balilla insieme al fratello, ad Alexander Nübel e al difensore attualmente al Torino Guillermo Maripan (foto nel post in fondo all'articolo) -.