Asse Torino-Tirana: Ismajli punta ad alzare la storia albanese in granata

I giocatori albanesi in granata difficilmente hanno fatto faville

Davide Bonsignore Redattore 6 luglio 2025 (modifica il 6 luglio 2025 | 12:06)

Di giocatori albanesi al Torino ne sono passati...ma di qualità, forse ancora nessuno. L'"Ismajli-day" è in programma per la giornata di domani, lunedì 7 luglio, con il difensore ex Empoli che è pronto a indossare la maglia granata a parametro zero. Ardian Ismajli è nato a Podujevë, in Kosovo. Con lo stretto legame con l'Albania, il suo percorso in Nazionale è travagliato: nel 2015 gioca una gara per la Nazionale albanese U21, poi l'anno successivo veste la maglia del Kosovo, con cui nel 2018 esordisce anche in nazionale maggiore, all'età di 21 anni. Il tutto a maggio, perché a ottobre già Ismajli aveva nuovamente indossato la maglia della Nazionale albanese, di cui oggi è perno. Ismajli ha giocato con l'Albania 45 partite, siglando 3 reti. Nella storia del Torino, il difensore di Podujevë sarà il quarto giocatore albanese ad indossare la maglia della prima squadra, ma l'ottavo in totale. Vediamo chi sono i suoi predecessori.

Torino, gli albanesi che non sono arrivati in prima squadra — Il primo giocatore Mirel Çota. Classe 1988, Mirel Çota è stato un giocatore delle giovanili granata dal 2004 al 2006. Nella stagione 2006/2007 si è aggregato alla prima squadra, ma senza trovare l'esordio. Poi il prestito al Teuta, il passaggio al Savona e, infine, il ritorno in Albania, dove oggi ancora gioca, tra le fila del Sopoti, a Librazhd, città dove è nato. Dopo di lui ecco Francesco (Françesko) Tahiraj. Nato nel 1996 a Torino, ma di origini albanesi, Tahiraj è arrivato nelle giovanili del Torino dopo i passaggi da Juventus e Carpi. In granata è rimasto una sola stagione, salvo poi essere girato in prestito al Carpi e definitivamente allo Zavrc, in Slovenia, dove ha trovato l'esordio tra i professionisti. Varie esperienze tra Slovenia e Croazia l'hanno poi portato al Partizani Tirana, in Albania, dove gioca attualmente. Prodotto completamente granata è Federico Zenuni. Classe 1997, è stato nelle giovanili del Toro dall'età di 6 anni e fino al 2016. Poi due anni da aggregato in Prima ma senza trovare il debutto. La sua carriera lo ha portato tra varie esperienze in Italia che ora lo vedono compagno di squadra di Simone Edera al Chieri. Un'apparizione nell'Italia U15 per lui che, per il resto delle Nazionali giovanili, ha scelto l'Albania. Il più recente di questa lista non può che essere Kevin Haveri. Il Torino l'ha puntato da lontano: due tentativi non andati a buon fine di prelevare il terzino dal Rimini, prima nell'estate 2022, poi a gennaio, hanno fatto di Haveri un giocatore granata dal 3 luglio 2023. Poi una lunga serie di prestiti tra Ascoli, Catania, Campobasso e Messina. Oggi Kevin Haveri è un giocatore granata, ma sul suo futuro ci sono poche certezze: non è più un giovane da formare ma non c'è neanche aria da prima squadra. Un percorso strano quello del classe 2001, che ha disputato in carriera 4 gare con le giovanili albanesi.

Basha, Ajeti e Berisha: gli albanesi granata — Nella recente storia granata, invece, sono tre i giocatori albanesi che hanno esordito al Torino. Il primo albanese ad aver indossato la maglia granata è Migjen Basha. Nato a Losanna nel 1987, Basha ha fatto la trafila nelle giovanili svizzere, salvo poi passare alla Nazionale maggiore albanese nel 2013, giocandoci fino al 2019. In granata Basha è arrivato nel 2011 e vi è rimasto per quattro stagioni, collezionando 89 presenze, condite da 4 reti e 2 assist. Basha ha giocato anche 4 sfide nelle qualificazioni all'Europa League, nella stagione 2014/15, saltando il vero torneo a causa di un infortunio al piede. Dopo il centrocampista numero 4, è la volta di Arlind Ajeti. Il percorso in Nazionale è simile: nato a Basilea, giovanili nella Svizzera e Nazionale maggiore albanese a partire dal 2014. In granata Ajeti è stato di passaggio: 5 presenze e 1 rete nella stagione 2016/17, poi il prestito al Crotone e infine la cessione al Grasshoppers. Non un'ottima esperienza quella del difensore albanese al Torino. Da ultimo, prima di Ardian Ismajli, ecco Etrit Berisha. Portiere prima di Lazio, Atalanta e Spal, il classe 1989 è nato a Pristina e ha vestito la maglia albanese dal 2012 al 2024. In granata è arrivato da Ferrara nell'estate del 2021, come secondo portiere. Per lui due stagioni a Torino, prima della cessione all'Empoli, che gli sono valse 11 presenze, con 10 gol subiti e 4 clean sheet. L'arrivo di Ardian Ismajli, dunque, farà di lui l'ottavo giocatore albanese ad indossare la maglia granata, ma soltanto il quarto in prima squadra.