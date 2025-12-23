Baroni, a Reggio Emilia la conferma che spesso con la logica nel calcio si vince

La parola chiave della vittoria del Torino a Reggio Emilia di fronte a 1200 tifosi granata è stata logica. Sì, proprio la logica dimostrata da Marco Baroni nella lettura della partita. Ne serviva di logica al Torino dopo una quindicina di giornate sulle montagne russe tra cambi di modulo repentini, scelte iniziali discutibili e sostituzioni ancor più cervellotiche. Al Mapei Stadium Baroni ha confermato che in alcuni reparti la coperta non è corta, le scelte possono essere compiute sia dall'inizio sia a gara in corso e dalla panchina si può incidere. Lo avevamo già evidenziato dopo la vittoria casalinga contro la Cremonese, lo ribadiamo dopo il successo di rigore contro il Sassuolo. Baroni ha messo del suo nel pasticciare ancor più nei primi quattro mesi della stagione granata, tuttavia l'insegnamento che proviene dalle ultime due settimane è che più sei logico più ottieni. Al termine della vittoria contro il Napoli (parliamo del 18 ottobre) avevamo sostenuto che il Torino di Baroni poteva essere entrato in un'altra dimensione, il che è stato naturalmente smentito dai fatti e anche dalle stesse decisioni prese nelle giornate successive dal tecnico ex Lazio. Le due affermazioni contro Cremonese e Sassuolo hanno reso giustizia ad alcuni capisaldi che si sostengono da tempo: Maripan è indispensabile (a inizio stagione era visto come riserva), Vlasic deve giocare mezz'ala (non sotto punta o in altre zone del campo), le due punte garantiscono quello di cui ha bisogno il Torino, ovvero profondità e occupazione dell'area di rigore. Pochi concetti, chiari, da coltivare e da portare avanti. Fin qui si è proceduto a strappi, ora forse si sta accelerando nella via più logica possibile.