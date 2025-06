Toro, Baroni adotta il 4-2-3-1: ci sarebbe continuità rispetto al recente passato

E se Marco Baroni arrivasse al Torino con che modulo giocherebbe? Lo storico di Baroni l'ha visto protagonista con il 4-2-3-1, lo stesso modulo scelto da Paolo Vanoli dalla fine di dicembre in avanti. In questo senso verrebbe garantita continuità tecnica rispetto al recente passato granata. Non bisogna infatti dimenticare che nell'ultimo mercato di riparazione la società granata si è mossa per puntellare il 4-2-3-1: non è stato preso un sostituto di Zapata, è stato acquistato un giocatore duttile come Casadei e un laterale difensivo puro come Biraghi e si è puntato in prestito con diritto di riscatto su Elmas. Il discorso affrontato è già "vecchio" considerando che Elmas non è stato riscattato entro la fine di maggio e quindi è già tornato al Lipsia. Però, vale sottolineare come l'ultima sessione di mercato del Torino è andata nella direzione del 4-2-3-1, lo stessso modulo che ha adottato in carriera Baroni.