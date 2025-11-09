Baroni e la strategia difensiva del primo tempo: era proprio necessaria?

La domanda sorge spontanea: valeva davvero la pena schierare un Torino con un approccio difensivo nel primo tempo? Marco Baroni ha preferito rinunciare alle due punte pure, ha tenuto in panchina Adams per inserirlo soltanto nel secondo tempo; ha iniziato con Simeone affiancato da Ngonge per una sorta di 3-5-1-1. Risultato? Il primo tempo del Torino è stato alquanto difensivista, mai un sussulto in avanti. La fase di non possesso è funzionata, la difesa granata ha dimostrato di essere notevolmente cresciuta rispetto all'inizio della stagione, però il Torino dei primi 45 minuti all'Allianz Stadium ha dato l'impressione della squadra rinunciataria scesa in campo semplicemente per strappare un punto. La scelta di rinunciare ad Adams e quindi alle due punte pure nel derby contro la Juventus è sembrata una scelta antitetica rispetto alle dichiarazioni della vigilia da parte dello stesso Baroni (e del direttore sportivo Davide Vagnati); il tecnico aveva infatti richiesto coraggio ma il coraggio di attaccare e di far emergere i limiti della Juventus nel primo tempo è mancato. La colpa di aver semplicemente gestito la prima frazione non è soltanto di chi è sceso in campo ma anche di alcune decisioni prese nell'undici iniziale dallo stesso tecnico.