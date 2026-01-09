Baroni meglio di Vanoli… ma peggio di Juric: il dato sulla stagione del Torino

Tra gioie e preoccupazioni, arrivati al giro di boa occorre chiedersi: il Torino di Baroni sta facendo meglio o peggio degli anni passati?

Davide Bonsignore Redattore 9 gennaio 2026 (modifica il 9 gennaio 2026 | 06:32)

Cosa possiamo dire, ora che è finito il girone d'andata, sul Torino di Baroni? Tra alti e bassi la formazione granata in questa prima metà di campionato ha regalato gioie e dolori, ha sfruttato occasioni e ne ha sprecate altre. Ora siamo al giro di boa: è il momento giusto per fare un resoconto di quanto successo finora e provare a ipotizzare come potrà essere il futuro. Ad oggi, a diciannovesima giornata ormai conclusa, il Torino si presenta undicesimo insieme al Sassuolo, con 23 punti guadagnati. I punti di distacco dalla zona europea (ipotizziamo il settimo posto) sono 5, mentre le lunghezze dalla zona retrocessione (diciottesimo posto) sono 10. Il Toro è più in alto che in basso, eppure ancora la metà della classifica è quella di destra e troppe sconfitte sanno di occasioni sprecate. Per analizzare quanto fatto finora e, soprattutto, quanto si potrà fare in futuro, è sensato fare un confronto con le stagioni precedenti: quanti punti ha fatto il Toro nei gironi d'andata passati? Certo, gli inconvenienti tattici non sono stati di poco conto in questo campionato, ma ogni stagione ha i propri problemi...

Torino, il confronto tra Baroni e i suoi predecessori: a livello di punti... —

I 23 punti collezionati in 19 partite portano il Torino di Baroni al nono posto nella classifica delle stagioni da quando il club granata è tornato in Serie A. Ci sono state otto squadre migliori, come ce ne sono state cinque peggiori. In un passato recente, Vanoli ha fatto peggio: nella scorsa stagione la formazione granata si trovava a 21 punti dopo la diciannovesima giornata. Poco più indietro nel tempo, però, c'è Juric: il tecnico croato, con un climax ascendente, ha portato dai 25 ai 27 punti al giro di boa. Comunque dai 2 ai 4 in più rispetto a Baroni. A fare peggio ci sono le prime formazioni degli anni 2010 - tolto, naturalmente, il Torino di Ventura che nella stagione 2013/2014 ha raggiunto l'Europa - e la formazione dell'annata 2020/2021: al termine di quella Serie A il Toro si posizionò diciassettesimo. Fu il secondo peggior risultato dell'era Cairo (primo, naturalmente: la retrocessione). Insomma, a livello di punti ottenuti al giro di boa, i risultati sono svariati. Per farci un'idea di quello che potrebbe essere il futuro prossimo del Torino, vediamo come sono andate effettivamente quelle stagioni.

Torino in Serie A, 46 punti la proiezione: cosa dice il passato? — Con 23 punti in 19 partite, nel girone d'andata il Torino di Baroni ha fatto registrare una media di 1,21 punti a partita: su 38 partite, la proiezione a fine campionato è pari a 46 punti. Curioso notare come siano due in più rispetto all'anno scorso: sono due punti di differenza anche tra i gironi d'andata. In ogni caso, se la proiezione dovesse essere confermata non ci sarebbe miglioramento da parte del Toro rispetto alla scorsa stagione. Per dare un'idea più completa, sempre nel passato recente: Juric alla fine della prima stagione ha portato 50 punti, mentre al termine delle altre due 53. Le due volte, nel periodo preso in considerazione, in cui il Toro ha raggiunto le coppe europee, i punti collezionati al giro di boa erano effettivamente più alti: nella stagione 2013/2014 il Toro aveva 26 punti alla fine del girone d'andata, 57 alla fine del campionato; nella stagione 2018/2019, invece, i punti a diciannovesima giornata conclusa erano 27, mentre quelli finali addirittura 63.

Non sempre, però, quanto fatto nella prima metà di stagione è indicativo: nell'annata 2019/2020, per esempio, il Toro, dopo un ottimo girone d'andata, con 27 punti collezionati, si è perso completamente nella seconda parte di campionato, collezionando soltanto 13 punti e arrivando a un totale di 40, appena sufficienti per la salvezza. Oppure - e questo forse è il caso favorevole che interessa ai granata in questo momento - nella stagione 2014/2015 il Torino presentava soltanto 22 punti al giro di boa (uno in meno di adesso), ma concluse poi la stagione a 54 punti: il risultato migliore nell'era Cairo, dopo i 63 punti di Mazzarri. Tirando le somme, sicuramente quanto fatto nella prima parte di stagione dai granata non è entusiasmante, soprattutto se si considera che tante occasioni - Cagliari e Udinese le più recenti - che sarebbe stato importante sfruttare sono andate sprecate. Nulla però è scritto: Baroni può ancora fare un grande girone di ritorno e stupire con effetti speciali. Il passato insegna anche questo.