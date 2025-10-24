Baroni tiene alta l’attenzione: vietato accontentarsi, servono i tre punti col Genoa

Napoli è passato, vietato sbagliare col Genoa—
Ecco perché Baroni ha voluto subito spostare l'attenzione sulle gare in arrivo: per il Toro c'è ora un filotto di tre partite da non sbagliare per rimettere nel mirino le posizioni europee (distanti appena 4 punti nonostante l'avvio complicatissimo). Si parte domenica con la sfida al Genoa ultimo e in difficoltà, mercoledì ci sarà la trasferta con il Bologna e la domenica successiva arriverà a Torino il Pisa, altra squadra ultima in classifica. Per i granata sarà un primo esame di maturità: per puntare in alto sarà vietato sprecare punti contro le piccole, come troppo spesso accaduto negli ultimi anni.
