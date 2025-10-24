Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor toro approfondimenti Baroni tiene alta l’attenzione: vietato accontentarsi, servono i tre punti col Genoa

IL TEMA

Baroni tiene alta l’attenzione: vietato accontentarsi, servono i tre punti col Genoa

Baroni tiene alta l’attenzione: vietato accontentarsi, servono i tre punti col Genoa - immagine 1
Calendario ora in discesa: servono punti per riavvicinare l'Europa
Alberto Giulini Vicedirettore 

La vittoria contro il Napoli deve essere solo un punto di partenza. Archiviati e festeggiati velocemente i tre punti conquistati lo scorso turno, Marco Baroni ha subito messo il Genoa nel mirino. Il tecnico ha tenuto alto il livello di attenzione, per evitare che la squadra possa rilassarsi dopo un successo prestigioso. Anche perché, lasciato ormai alle spalle l'avvio da incubo, il Toro vede ora il calendario in discesa.

Otto punti in un avvio complicato

—  

Gli otto punti conquistati nelle prime sette giornate potrebbero far storcere il naso, ma il calendario granata è stato spietato. Non sono mancati i brutti passaggi a vuoto (tracollo di San Siro, blackout con l'Atalanta e sconfitta episodica con il Parma), ma nel complesso il Toro ha strappato otto punti contro squadre di livello. I tre punti persi a Parma, nell'unica gara sulla carta favorevole, sono stati compensati dalle vittorie di lusso contro Napoli e Roma. Punti che risulterebbero però inutili se non fossero seguiti da successi contro le piccole.

LEGGI ANCHE

Napoli è passato, vietato sbagliare col Genoa

—  

Ecco perché Baroni ha voluto subito spostare l'attenzione sulle gare in arrivo: per il Toro c'è ora un filotto di tre partite da non sbagliare per rimettere nel mirino le posizioni europee (distanti appena 4 punti nonostante l'avvio complicatissimo). Si parte domenica con la sfida al Genoa ultimo e in difficoltà, mercoledì ci sarà la trasferta con il Bologna e la domenica successiva arriverà a Torino il Pisa, altra squadra ultima in classifica. Per i granata sarà un primo esame di maturità: per puntare in alto sarà vietato sprecare punti contro le piccole, come troppo spesso accaduto negli ultimi anni.

Leggi anche
Torino, il tabù della continuità: non vince due gare di fila da marzo. Sulle tre è assurdo
Toro, il 3-5-2 prende forma: chi ci guadagna e chi rischia di restare indietro

© RIPRODUZIONE RISERVATA