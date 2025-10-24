Baroni tiene alta l’attenzione: vietato accontentarsi, servono i tre punti col Genoa

La vittoria contro il Napoli deve essere solo un punto di partenza. Archiviati e festeggiati velocemente i tre punti conquistati lo scorso turno, Marco Baroni ha subito messo il Genoa nel mirino. Il tecnico ha tenuto alto il livello di attenzione, per evitare che la squadra possa rilassarsi dopo un successo prestigioso. Anche perché, lasciato ormai alle spalle l'avvio da incubo, il Toro vede ora il calendario in discesa.

Otto punti in un avvio complicato

Gli otto punti conquistati nelle prime sette giornate potrebbero far storcere il naso, ma il calendario granata è stato spietato. Non sono mancati i brutti passaggi a vuoto (tracollo di San Siro, blackout con l'Atalanta e sconfitta episodica con il Parma), ma nel complesso il Toro ha strappato otto punti contro squadre di livello. I tre punti persi a Parma, nell'unica gara sulla carta favorevole, sono stati compensati dalle vittorie di lusso contro Napoli e Roma. Punti che risulterebbero però inutili se non fossero seguiti da successi contro le piccole.