Urbano Cairo ha parlato ai media presenti al termine dell'Assemblea di Lega Serie A svoltasi oggi, venerdì 16 ottobre. Il presidente del Torino ha commentato i risultati delle squadre italiane in Champions League, il calo degli ascolti del campionato e le discussioni sul futuro della Figc.

Il presidente del Torino si guarda intorno, e ha parlato del rendimento delle italiane in Europa facendo riferimento alla giornata appena trascorsa, dove la Roma è stata beffata sul finale dal Real Madrid: "È stata una giornata un po' difficile, la Roma stava per vincere anche bene. È un percorso lungo, c'è ancora tempo per recuperare".

Il patron granata ha affrontato anche il tema degli ascolti della Serie A, in flessione rispetto al passato. Cairo ha ridimensionato il calo, sottolineando gli aspetti positivi legati al gioco e al maggior tempo effettivo: "Lievemente, risaliremo. C'è un calcio molto più divertente, le partite durano di più, c'è stato solo uno 0-0... Ci si lamentava che si giocava poco a livello di minutaggio, ora si gioca di più e direi che va bene". Infine, il presidente del Torino ha risposto alla domanda sulla presa di posizione dell'Aic dopo le dichiarazioni di Sarri, secondo cui oggi si gioca troppo: "Quello è sempre il solito tema, se pensiamo al tennis...". Tornando sulla questione Malagò, Cairo ha ribadito la propria versione dei fatti: "Non si è mai parlato di Malagò, assolutamente".