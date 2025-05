Calciomercato, Elmas sarà riscattato? Vagnati temporeggia. Il giocatore…

Le parole che hanno preceduto Torino-Inter non hanno rassicurato la piazza in ottica riscatto

Davide Bonsignore 13 maggio 2025 (modifica il 13 maggio 2025 | 12:02)

Con la pochezza di obiettivi rimasta ai granata nel finale di campionato, lo sguardo va naturalmente al futuro. In particolare, la piazza (e non solo) inizia a fare un pensiero sul mercato, la cui prima finestra si aprirà con l'inizio del prossimo mese. Tante le situazioni aperte in casa granata, la maggior parte delle quali dipendono da trattative in uscita che è verosimile ma non certo che si verificheranno, con Ricci, Ilic, Adams e Milinkovic-Savic che si possono iniziare a considerare uomini-mercato. La situazione che più rappresenta un'incognita e che più sta a cuore ai tifosi, tuttavia, è quella legata al futuro di Elmas. Su questo argomento hanno già iniziato a pensare anche i giornalisti: nel pre-partita di Torino-Inter, il dt Vagnati e il giocatore stesso hanno rilasciato delle dichiarazioni ai broadcaster. Tra le tematiche trattate, proprio quella legata alla permanenza in granata del macedone nella prossima stagione.

Torino, Vagnati esprime incertezza sul futuro di Elmas — L'ex Napoli è approdato in granata nell'ultima finestra di mercato, a gennaio. Il giocatore è tuttora sotto contratto con il Lipsia, in prestito al Torino. Tuttavia, il club granata ha la possibilità di esercitare il riscatto sul giocatore, al termine di questa stagione a giugno, versando nelle casse dei tedeschi 17 milioni di euro, con la possibilità di mettere sotto contratto il giocatore senza dover sviluppare ulteriori trattative. Il riscatto, chiaramente, è un'ottima possibilità: Elmas sta facendo una stagione molto valida, attirando su di sé le attenzioni di altri club. Riscattarlo vorrebbe dire battere la concorrenza in partenza. La trattativa, però, non è così semplice, non dipende soltanto dai granata, come ha voluto ribadire il dt del Torino Davide Vagnati ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Torino-Inter:“Non dipende solo dal Torino. Ci sono due/tre soggetti, in primis il calciatore. È un calciatore importante, ha dimostrato voglia di crescere, ci ha dato e ci sta dando tanto. La sua volontà è alla base di tutto. Poi il Torino farà quello che deve fare per trattenere un giocatore importante”. Da quanto espresso dal dirigente granata, il punto di partenza è che Elmas è un giocatore importante, e la volontà del club di averlo per la prossima stagione ci sarebbe. Il Torino non è però l'unica parte interessata: ci sono due/tre soggetti coinvolti in questa trattativa. Il primo, necessario da considerare, è proprio il giocatore: se Elmas non dovesse voler rimanere in granata, la trattativa cadrebbe ancor prima di cominciare.

Torino, Elmas vuole rimanere in granata? — Se Vagnati ha posto come condizione necessaria al riscatto la volontà del giocatore, i broadcaster si sono subito mossi per cercare di ottenere una risposta proprio dal macedone. Alla domanda, posta sia da DAZN che da Sky Sport, sulla sua volontà di rimanere in granata nella prossima stagione, Elmas non ha risposto concretamente, sviando la domanda, ma ha comunque fatto capire che a Torino si trova bene, sia con la squadra che con i tifosi: “Mi trovo benissimo qui a Torino. È una piazza bellissima, con una grande storia e grandissimi tifosi. Cerco di dare il mio massimo perché i tifosi meritano il meglio. Dopo vediamo cosa succede”. Non una risposta certa, dunque, come avrebbero voluto molti tifosi, ma la conferma che il granata è un colore che gli piace avere addosso. Il futuro è imprevedibile e il macedone si riserva, evidentemente, la possibilità di valutare altre offerte. Il riscatto, tuttavia, sembra essere un'opzione valutabile per lui.