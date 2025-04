Calciomercato, la finestra di giugno interessa anche al Toro: i dossier sul tavolo

Il mercato non va mai fuori moda. A lungo dirigenti e direttori si muovono sotto traccia, cercano profili, sondano terreni e ideano strategie di trattativa in attesa del via ufficiale. Tutto ciò che capita prima del primo giorno di luglio è preliminare, da quel momento in poi si sbloccano i trasferimenti. Non quest'anno però. Il Mondiale per Club apre una finestra nuova, che dimezza l'attesa e in cui ci si può incuneare: il mercato si apre in via eccezionale dal 1 al 10 giugno, dieci giorni che anche il Torino aspetta e che non casualmente sono stati citati da Cairo nell'intervento successivo al pari contro il Verona.

Torino, i dossier per giugno: Elmas, c'è il riscatto da discutere

Il primo dossier sul tavolo di Vagnati a giugno sarà verosimilmente quello di Eljif Elmas. Il macedone sta avendo un impatto notevole a Torino e ha un futuro tutto da sciogliere essendo arrivato in città con la formula del prestito con diritto di riscatto. Elmas qualche giorno fa ha affermato: "Sono contento di essere qui e sto facendo delle belle cose, poi vediamo cosa succede e cosa dirà il presidente". Quel vediamo si riferisce all'opzione per l'acquisto definitivo. La cifra per rilevare il trequartista dal Lipsia è consistente: 17 milioni di euro. Al momento non sono stati avviati i discorsi per il riscatto perché prematuri, come affermato dallo stesso Cairo, ma presto diventeranno d'attualità, ovvero a fine campionato. Il termine fissato per il riscatto scadrà infatti il 18 giugno, una settimana dopo la finestra di mercato aperta per il Mondiale per Club. Ecco quindi che quei dieci giorni di via libera alle trattative potrebbero essere decisivi proprio per Elmas e per i discorsi con il Lipsia. "Ci proviamo a riscattarlo - ha affermato Cairo dopo la partita con il Verona - Cercheremo di fare del nostro meglio".