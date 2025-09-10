Casadei è chiamato al riscatto: deve crescere nel Toro per tornare in nazionale

Dopo un avvio brillante a inizio 2025, Cesare Casadei ha frenato e come conseguenza c'è la mancata chiamata di Gattuso in nazionale

Nel complicato inizio di stagione del Torino c'è anche chi ha sofferto dal punto di vista personale per uno rendimento in calo. Si tratta di Cesare Casadei che ha perso la nazionale e non è stato convocato dal nuovo CT Gennaro Gattuso per le ultime due partite dell'Italia. Il centrocampista del Toro non sta vivendo il suo miglior momento di forma e deve cercare di ritrovarsi al più presto, sia per aiutare la squadra che per darsi un riscatto dal punto di vista personale.

Torino, dopo un avvio brillante sotto la Mole, ora Casadei è in calo da qualche mese — Negli ultimi giorni dello scorso mercato invernale, il Torino piazzava ufficialmente l'acquisto di Casadei che veniva giudicato un ottimo colpo per il presente ma soprattutto per il futuro. Cairo e Vagnati per chiudere quest'operazione con un club blasonato come il Chelsea avevano dovuto superare l'agguerrita concorrenza della Lazio che ha trattato a lungo con la società londinese e con l'entourage del giocatore. Nelle prime partite all'ombra della Mole, Casadei si era subito messo in mostra con un gol e con prestazioni di livello in mezzo al campo e nelle mediana a due uomini che disegnava l'ex allenatore Paolo Vanoli. Come si evince dai dati e dalla heatmap di SofaScore, il numero 22 granata spazia molto per il campo, muovendosi sia sulla destra che sulla sinistra e ha tenuto una media dell'80,2% di passaggi riusciti oltre ad aver recuperato 2,78 palloni per match. Tuttavia, dopo questo positivo apporto iniziale, il centrocampista classe 2003 ha iniziato a calare di ritmo già nella passata stagione.

La nazionale come obiettivo per crescere, è l'unico del Toro con chance di convocazione — Il calo di rendimento che si era intravisto nel finale del campionato scorso (che però non riguardava soltanto Casadei ma tutto il gruppo) sembra essersi riconfermato anche adesso nelle prime due sfide di questa Serie A. Nel pessimo debutto di San Siro contro l'Inter, il numero 22 granata ha offerto una prova ampiamente insufficiente come tutti i compagni e invece nella gara contro la Fiorentina pesa molto l'errore sottoporta, una grande occasione fallita che avrebbe permesso al Torino di sbloccare la partita con i viola e anche di segnare il primo gol di questo campionato. La conseguenza di prestazioni più opache da parte di Casadei si è vista nelle convocazioni di Gattuso per gli ultimi due impegni dell'Italia: il centrocampista cresciuto nell'Inter è infatti rimasto fuori dalla lista del nuovo CT azzurro. In questo momento Casadei deve quindi ritrovarsi per dare di più, in primis al Toro e anche poi con il sogno di tornare in nazionale. Il mediano classe 2003 è infatti l'unico calciatore granata che ha chance di essere convocato nell'Italia e dovrà diventare un punto da cui la squadra di Marco Baroni proverà a ripartire.