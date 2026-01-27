Il Torino sta per mettere le mani su un giovane di ottime prospettive. Si tratta di Callum Olusesi, centrocampista classe 2007 di proprietà del Tottenham. Ormai è chiara la nuova filosofia propugnata dal club e dal direttore sportivo granata Gianluca Petrachi: spazio ai giovani. Ora l'interesse per il gioiellino degli Spurs rientra nel nuovo progetto del Toro. Inoltre, con Asllani e Ilic possibili partenti, Baroni ha bisogno di nuovi innesti per confermare un reparto di centrocampo già molto giovane e fresco anche se è possibile che questo nuovo innesto possa iniziare a giocare dalle formazioni giovanili granata, allenandosi solo con la prima squadra.
Chi è Olusesi: il centrocampista di grandi prospettive cresciuto nel Tottenham
La crescita nell'academy del Tottenham—
Callum Olusesi nasce l'11 marzo 2007 a Londra in Inghilterra, da una famiglia che possiede anche origini nigeriane. Nella capitale inglese inizia a muovere i primi passi entrando nel settore giovanile del Tottenham. Con gli Spurs, Olusesi compie tutta la trafila delle giovanili fino ad arrivare al debutto in prima squadra. L'esordio in prima squadra arriva il 23 gennaio 2025 in Europa League contro l'Hoffenheim, subentrando negli ultimi minuti della gara terminata sul punteggio di 3-2 per gli inglesi, prendendo parte alla spedizione vincente del Tottenham che lo scorso anno si è aggiudicato la competizione.
Le caratteristiche tecnico di Olusesi—
Il talento inglese è alto 175 centimetri ed è di piede destro, può giocare come centrocampista centrale ma è molto versatile e può ricoprire anche ruoli offensivi o difensivi, posizioni già ricoperte nell'ultima stagione con l'Under 18 degli Spurs. È essenzialmente un mediano box-to-box che unisce tenacia difensiva a istinti creativi offensivi, eccelle nel recupero palla e, grazie alla sua bassa statura, ha una buona propensione per dribbling e assist. Per un calcio come quello di Serie A, potrebbe però essere necessario farlo sviluppare ancora dal punto di vista tattico e fisico. Per questo motivo non si può escludere un suo inizio di avventura italiana con le giovanili del Toro.
