Chi è Olusesi: il centrocampista di grandi prospettive cresciuto nel Tottenham

Il Torino sta per mettere le mani su un giovane di ottime prospettive . Si tratta di Callum Olusesi , centrocampista classe 2007 di proprietà del Tottenham. Ormai è chiara la nuova filosofia propugnata dal club e dal direttore sportivo granata Gianluca Petrachi: spazio ai giovani. Ora l'interesse per il gioiellino degli Spurs rientra nel nuovo progetto del Toro. Inoltre, con Asllani e Ilic possibili partenti, Baroni ha bisogno di nuovi innesti per confermare un reparto di centrocampo già molto giovane e fresco anche se è possibile che questo nuovo innesto possa iniziare a giocare dalle formazioni giovanili granata, allenandosi solo con la prima squadra.

Le caratteristiche tecnico di Olusesi

Il talento inglese è alto 175 centimetri ed è di piede destro, può giocare come centrocampista centrale ma è molto versatile e può ricoprire anche ruoli offensivi o difensivi, posizioni già ricoperte nell'ultima stagione con l'Under 18 degli Spurs. È essenzialmente un mediano box-to-box che unisce tenacia difensiva a istinti creativi offensivi, eccelle nel recupero palla e, grazie alla sua bassa statura, ha una buona propensione per dribbling e assist. Per un calcio come quello di Serie A, potrebbe però essere necessario farlo sviluppare ancora dal punto di vista tattico e fisico. Per questo motivo non si può escludere un suo inizio di avventura italiana con le giovanili del Toro.