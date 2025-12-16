Coco e Masina salutano, niente linea a 4: ecco le opzioni per Baroni in difesa

Esclusa l'opzione passaggio difesa a 4: Biraghi ha già fatto il braccetto in carriera

L'assenza di Coco e Masina ha una durata al momento difficile da prevedere. Certamente nessuno dei due rientrerà a Torino prima della fine di dicembre, visto che tra il 29 e il 31 dicembre si giocheranno le ultime partite della fase a gironi di Coppa d'Africa. Resta poi da capire quanto cammino faranno la Guinea Equatoriale e il Marocco in questa competizione - la cui finale si giocherà il 18 gennaio - e soprattutto i secondi, sembrano essere una selezione attrezzata per puntare ad arrivare in fondo. Baroni dovrà quindi fare a meno di Coco e Masina per almeno due settimane, ma probabilmente anche di più. In casa Toro viene per il momento escluso un possibile passaggio alla difesa a 4 perché non è una soluzione che convince l'allenatore, desideroso di puntare ancora sull'attuale sistema di gioco. Per rimpolpare un reparto che nelle prossime partite conterà soltanto su Maripan, Ismajli (elemento che, dal punto di vista muscolare, ha palesato una certa fragilità) e il rientrante Tameze, un'idea potrebbe essere quella di schierare Biraghi come braccetto sinistro. L'ex capitano della Fiorentina ha già giocato 7 partite in carriera da difensore centrale: 2 da giovane nel Pescara di Oddo nel 2016/17 e altre 5 nel club viola con Palladino in panchina nella scorsa stagione.