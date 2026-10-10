Pietro Comuzzo ha scelto Torino per rilanciarsi e le prime risposte stanno dando ragione al difensore classe 2005. Arrivato in estate dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto dopo una stagione complicata, il centrale ha conquistato rapidamente la fiducia di Ignazio Abate, diventando una presenza fissa nella retroguardia granata. Una ripartenza importante per un giocatore che appena un anno fa era considerato uno dei giovani difensori più promettenti del calcio italiano, tanto da arrivare ad una valutazione di oltre 30 milioni.

L'Udinese lo voleva in estate

La sosta con l'Under 21 e il sogno azzurro

Come trapelato nei mesi scorsi, il Toro non era però l’unica squadra interessata a Comuzzo. In estate anche altri club di Serie A avevano sondato il terreno per il giocatore della Fiorentina e tra queste c'era pure l'Udinese che voleva riportarlo in Friuli, nella città della provincia dove è nato e dove ha militato anche nelle giovanili. Sulle sue tracce c’erano inoltre Lazio, Sassuolo e Bologna, ma alla fine il pressing di Gianluca Petrachi e la possibilità di trovare spazio in granata hanno fatto la differenza. Una scelta che, almeno in questo avvio di stagione, sta pagando: Comuzzo ha trovato continuità e si sta lasciando alle spalle i mesi difficili vissuti a Firenze.Il momento positivo è proseguito anche durante la sosta in Nazionale Under 21. Nelle recenti sfide contro Armenia e Polonia, entrambe vinte dall’Italia, il difensore granata è rimasto in campo per tutti i novanta minuti, contribuendo alla qualificazione degli Azzurrini all’Europeo di categoria. Adesso l’obiettivo è continuare a crescere con il Torino e confermarsi su questi livelli: la Nazionale maggiore, già assaggiata in passato, resta un traguardo concreto. E con un rendimento simile, il ritorno a Coverciano potrebbe non essere così lontano. Intanto, lunedì, arriva proprio l'Udinese all'Olimpico Grande Torino, in un incrocio dal sapore decisamente particolare per il difensore granata.