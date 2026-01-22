Dal mercato ai problemi fisici: come cambia il futuro di Ilic nel Torino

Il centrocampista serbo sembrava un possibile partente in questa sessione invernale di mercato ma ha un nuovo problema fisico

Nelle recenti sessioni di mercato del Torino c'è quasi sempre una costante ed è quella legata alle voci su una possibile cessione di Ivan Ilic. Il centrocampista ex Verona già dodici mesi fa era stato vicinissimo al trasferimento allo Spartak Mosca (operazione poi saltata all'ultimo minuto) e anche nelle scorse settimane si era vociferato di un suo futuro altrove. Nelle ultime partite il numero 8 granata non era inoltre stato nemmeno convocato da mister Marco Baroni e ciò è avvenuto anche per le sue condizioni fisiche.

Ilic è vittima di una lombosciatalgia: è a rischio operazione — Da ormai cinque partite consecutive, Baroni ha dovuto fare a meno di Ilic che non è stato convocato e la cui ultima presenza è quella del 21 dicembre contro il Sassuolo. L'ex Verona è infatti vittima di una lombosciatalgia che non lo lascia libero di allenarsi come vorrebbe e questo è un freno davvero importante per un atleta. Le sue condizioni non appaiano affatto rosee e infatti è a rischio operazione. Al momento il club sta optando ancora per una terapia conservativa per capire se si potrà evitare l'intervento chirurgico al giocatore serbo ma non si può ancora escludere che più avanti venga invece presa questa decisione di operare l'ex Verona.

Come cambia il futuro di Ilic nel Torino — A inizio gennaio si era vociferato di un interessamento della Lazio nei suoi confronti e non è una novità visto che il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, apprezza da diverso tempo le doti della mezzala classe 2001. Ilic però ad oggi sembra destinato a rimanere almeno fino all'estate ancora nel Torino, proprio per questo suo problema fisico che lo tiene fermo ai box da ormai un mese. Il giocatore sente infatti dolore e dalla società filtra preoccupazione per questa sua condizione. Il contratto che lega il numero 8 al Toro è valido fino a giugno 2027 e per questo non è necessario cederlo adesso a gennaio per incassare qualcosa: le prossime settimane saranno quindi decisive per capire l'evoluzione di Ilic sia dal punto di vista dell'infermeria che in merito al suo futuro con il Torino.