Se dovesse lasciare, lascerà un buon ricordo. Si può sintetizzare così il percorso di Roberto D’Aversa al Torino nella stagione 2025/2026. Subentrato nel momento più duro, ha ricostruito i cocci di un vaso andato in mille pezzi e ha portato abbastanza celermente alla salvezza la squadra. Sarebbe stato un peccato salutare l’ambiente granata con una sconfitta, tra l’altro in un derby che sulla carta si poteva vincere considerata la situazione psico-fisica dell’avversario. Il pareggio, recuperando sotto da 0-2, ha confermato che la rimonta ha fatto parte del percorso di D’Aversa in granata, specie nelle grandi partite (vedi Inter e Juventus). Un’altra costante di D’Aversa sono stati i cambi in corso d’opera. La sua capacità di incidere sulla partita è stata apprezzata e ha portato punti in dote ai granata. Diciamo che in tal senso c’è stato un abisso e forse più rispetto ai primi sei mesi stagionali con Marco Baroni.

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È vero che se incidono troppo i cambi vuol dire che qualcosa a livello di scelte iniziali viene sbagliato, però nel calcio contemporaneo fatto di cinque sostituzioni e quindi di sedici giocatori per partita è un’abilità saper cambiare le cose durante i 90 minuti. Nel derby della Mole due gol sono arrivati dalla panchina: Casadei e poi Adams ma anche Njie e Nkounkou hanno dato il loro contributo. Ecco quindi che D’Aversa con le sue sostituzioni ha ribaltato l’esito della partita portando a casa un punto. Per come si era messa la gara, la sconfitta poteva essere dietro l’angolo, per quelle che erano le premesse della serata non era corretto pensare di firmare per una X. Il 2 a 2 è uscito e per ottenerlo D’Aversa ha dato il suo contributo confermando le buone impressioni che sono emerse su di lui in questi mesi. Ora si capirà il suo futuro, quel che è certo è che il ricordo su questi mesi resterà positivo.