D’Aversa porta normalità: sta sistemando una situazione andata fuori controllo

La parola chiave delle prime tre partite della gestione Roberto D'Aversa è stata normalità. Ha riportato sotto controllo una situazione che appariva completamente fuori dal controllo del suo predecessore Marco Baroni. Non ha fatto nulla di eclatante D'Aversa, ha soltanto normalizzato e ha dato così la scossa vincendo due partite su tre contro Lazio e Parma e avvicinando il Torino alla salvezza. Anche la partita contro il Parma, proprio come quella contro la Lazio, ha messo ancor più in evidenza l'abissale differenza tra il Torino di Baroni e il Torino di D'Aversa. Sono emerse ancor più lampanti tutte le colpe di Baroni che non ha proprio capito nulla della gestione della rosa a disposizione da luglio in avanti entrando in un vortice senza uscita. Probabilmente i rammarichi cresceranno nei prossimi mesi perché il presidente Urbano Cairo ha procrastinato in modo deleterio l'esonero di Baroni portando il Torino a giocarsi addirittura la salvezza. L'organico del Torino, specie in alcune zone del campo (vedi l'attacco) non è minimamente accostabile alla parola salvezza, eppure la situazione di classifica ha portato un po' tutti sotto la Mole a dover guardarsi le spalle.