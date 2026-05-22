Il derby della Mole è ormai dietro l'angolo. Per Roberto D'Aversa sarà la prima stracittadina sulla panchina del Toro, ma non certo il primo incontro con i bianconeri. Nelle sue oltre 300 panchine da professionista, l’allenatore abruzzese ha già affrontato la Juventus in ben undici occasioni. Il bilancio complessivo, tuttavia, fotografa la complessità della sfida: per lui di conta infatti una sola vittoria (in Coppa Italia e dopo i calci di rigore), 2 pareggi e 8 sconfitte, per un totale di soli 2 punti raccolti in campionato. Un trend che dunque sorride più alla Juve e meno al tecnico oggi in granata.

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L'unico successo di D'Aversa contro i bianconeri

Durante l'esperienza alla guida dei toscani è arrivato il suo unico successo contro la Juventus. La vittoria risale al febbraio 2025, quando nei quarti di finale di Coppa Italia, con un clamoroso 5-3 ai calci di rigore eliminò i bianconeri. Una notte magica che proiettò l'Empoli, per la prima volta nella sua storia, a una inedita semifinale della competizione, prima di venire eliminato dal Bologna. Nei suoi precedenti si ricorda anche un pareggio in rimonta (3-3) ottenuto all’ultimo secondo ai tempi di Parma.

Questo fine settimana il tecnico sfiderà la Juve per la dodicesima volta in carriera. Ma si sa, il derby della Mole non è mai una gara qualunque, a maggior ragione all’interno di una cornice di pubblico che viaggia spedita verso il tutto esaurito. L'aria della stracittadina che si respira è già intensa e proprio per questo, alla ripresa degli allenamenti al Filadelfia, il tecnico ha chiesto al gruppo cinque giorni a tutta intensità. Niente cali di concentrazione quindi: l'obiettivo per questa ultima partita della stagione è curare ogni dettaglio in vista dell'importante appuntamento di domenica sera.

Articolo a cura di Francesco Fadda