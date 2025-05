Dembelé si candida: sfrutta i limiti del Torino e lo sguardo al futuro di Vanoli

Il Toro ha smesso di giocarsi qualcosa ormai da tempo e, per quanto Vanoli abbia cercato di mascherarlo, è proprio quello che evidenziano le prestazioni dei giocatori in campo. Con una tale carestia di obiettivi, si può comunque donare nuova rilevanza alle ultime due giornate con l'intenzione di provare qualcosa per il futuro, fare delle valutazioni e iniziare a prendere delle decisioni nell'ottica del mercato. La stagione del Torino è stata caratterizzata, nel ruolo del terzino destro, da un continuo trovare soluzioni: all'adattato Walukiewicz, con evidenti limiti in un ruolo non propriamente suo, si è alternato l'impreciso Pedersen, troppo spesso in difficoltà. In queste due situazioni fa capolino la figura di Ali Dembelé. Il terzino francese è stato voluto in rosa da Vanoli, che dopo averlo allenato nella scorsa stagione a Venezia, ha creduto molto in lui e non l'ha voluto cedere in prestito. Così ha trovato spazio qua e là nella stagione, poi la prima da titolare contro la Fiorentina, coincidente con un'espulsione. Dopo nuovi bassi, un quarto d'ora contro l'Udinese gli è bastato per trovare la prima marcatura in Serie A e revitalizzarsi, portandolo ai 45' giocati contro il Venezia e alla titolarità contro l'Inter.