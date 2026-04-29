Non stiamo dando i numeri, ma il "Cholito" aggiunge un altro tassello a una carriera che, in Serie A, continua a portare dati di livello. Simeone in granata si è fatto amare dai tifosi certamente per la grinta, ma non solo: leader dentro e fuori dal campo, perno offensivo e capocannoniere della squadra. L'argentino è un vero bomber e, pur non inserendosi in quella lista di pochi giocatori che superano i venti gol, di marcature ne fa tante e con continuità. Dieci, cinque, cinque: con la rete contro l'Inter, il "Cholito" ha raggiunto la doppia cifra in Serie A per la quinta volta e con la quinta maglia diversa. Statistiche da bomber di razza.

Doppia cifra, Simeone: "Voglio fare sempre di più"

Simeone, perno e leader a Torino: resterà?

"Raggiungere la doppia cifra mi riempie di felicità e di orgoglio. Ho sempre odiato da un lato la routine, ma penso che mi abbia portato a fare tutti questi gol. Il lavoro che faccio in allenamento e a livello mentale mi ha portato a fare quello che sto facendo. Mancano ancora cinque partite, spero di riuscire a fare di più. L'ho sempre voluto",Per l'argentino, un'altra stagione di livello. Arrivato in Italia nell'estate del 2016, alla prima stagione si impone da subito con le 12 reti siglate con la maglia del Genoa. Quindi il passaggio alla Fiorentina: Serie A 2017/2018, 14 gol. Alla seconda stagione in maglia viola non riesce a ripetersi (6 gol), ma il trasferimento al Cagliari gli fa bene: Serie A 2019/2020, altri 12 gol. L'iter è lo stesso: alla seconda annata in maglia rossoblù non si ripete (6 gol) e si trasferisce all'Hellas Verona. Prima stagione con gli scaligeri: Serie A 2021/2022, record personale con 17 gol. Non riuscirà a tornare in doppia cifra nelle stagioni seguenti: con il Napoli inizierà un ciclo vincente ma soltanto da giocatore subentrato e non supererà quota 4 gol.Dopo tre stagioni di assenza, alla prima in maglia granata Simeone torna in doppia cifra con la decima rete segnata contro l'Inter e l'obiettivo di farne di più nelle ultime quattro gare. Il "Cholito" si sta facendo amare dal proprio pubblico per i gol, per la grinta e il carisma trasmesso dentro e fuori dal campo. Ora il popolo granata lo vuole erigere a idolo, lo vuole a Torino anche nella prossima stagione. "Non ho detto di avere dubbi in passato sul mio futuro. Ho solo detto che mi concentro sul mio presente. Ciò che esce sono notizie che non riguardano il mio presente. Mi sono sempre concentrato sul momento che stavamo attraversando, molto difficile. Non mi sono mai permesso di cambiare pensiero o cercare di pensare al futuro. Sono molto preso dal Torino, non ho mai parlato di dubbi sul futuro", ha sentenziato l'argentino nel postpartita di Torino-Inter. Intanto, la sua stagione continua a regalare emozioni alla piazza granata. E in un campionato in cui il vicecapocannoniere ha 12 gol, 10 reti in 28 partite non sono affatto poche.