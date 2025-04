Fabregas-Vanoli sfida fra esordienti in A: entrambi hanno rivoluzionato la squadra

Primo anno in Serie A per Fabregas e Vanoli ma l'impatto è stato molto positivo per entrambi

Il campionato di Serie A si avvia ormai verso la sua conclusione e sia per il Como che per il Torino resta poco di concreto da giocarsi in queste ultime sette giornate. I lariani hanno infatti bisogno soltanto di un paio di punti per mettersi definitivamente al sicuro dalle zone calde e confermare la loro presenza anche nel prossimo massimo campionato italiano. Per Fabregas e Vanoli è comunque stata una prima annata positiva, entrambi ora giocano stabilmente con il 4-2-3-1 a testimonianza del fatto che sono due tecnici che apprezzano molto un calcio offensivo e una proposta di gioco non "attendista" delle mosse degli avversari. Entrambi hanno quindi saputo confermare il loro talento anche in Serie A dopo le ottime cose mostrate nello scorso campionato di Serie B quando hanno raggiunto la promozione, con il Parma a completare il terzetto.