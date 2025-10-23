Genoa e Pisa crocevia per la stagione del Toro: ora ai granata servono punti

I match casalinghi contro Genoa e Pisa potrebbero dare nuova linfa alla stagione granata: dopo il Parma servono punti negli scontri diretti

Eugenio Gammarino 23 ottobre - 16:01

Il Torino di Marco Baroni si prepara a tornare in campo dopo la splendida e importante vittoria ottenuta in casa contro il Napoli. I granata giocheranno i prossimi match casalinghi contro Genoa e Pisa (in mezzo ci sarà la trasferta al Dall'Ara dove affronterà il Bologna). Contro i rossoblù e i nerazzurri, entrambe ultime in classifica, il Toro di Baroni è costretto a fare più punti possibili e che potrebbero ridare nuova linfa alla stagione granata. Ovviamente sarà un tratto di stagione cruciale, con il Torino che avrà l'obiettivo di staccarsi dalle zone basse della classifica e durante il quale anche l'allenatore si gioca parecchio del suo futuro.

Torino, all'Olimpico arriva un Genoa in difficoltà: rossoblù ultimi a 3 punti — Con la vittoria contro il Napoli ormai alle spalle, al Filadelfia si lavora già per la prossima partita partita di campionato. Domenica alle 12:30 il Torodi Marco Baroni accoglierà allo stadio Olimpico Grande Torino il Genoa di Patrick Viera, sfida valida per l'ottavo turno della Serie A 2025/26. I granata dovranno cercare di dare continuità sia in termini di prestazioni che di risultati e il match contro i rossoblù sarà un test da non sbagliare. Dopo un avvio di campionato molto complicato, le ultime gare a cavallo della sosta nazionali hanno fatto intravedere qualcosa di più positivo. Allo stadio Olimpico Grande Torino arriverà un Genoa in forte difficoltà: la squadra di Vieira è all'ultimo posto in classifica insieme a Pisa e Fiorentina, con appena tre punti conquistati in sette giornate. La fame e la necessità di fare dei punti per i rossoblù, saranno un campanello d'allarme per i granata che dal canto loro devono invece ottenere un successo di fronte al proprio pubblico per scacciare la crisi in maniera definitiva dopo le buone prove con Lazio e Napoli.

Torino, dopo toccherà al Pisa: nerazzurri in cerca del primo successo — Prima del derby contro la Juventus che chiuderà il mini-ciclo prima della pausa nazionali di novembre, i granata affronteranno all'Olimpico il Pisa: insieme al Genoa, i nerazzurri possiedono il peggior attacco del campionato (3 gol) ed hanno già affrontato la squadra di Baroni nella sfida valida per i sedicesimi di Coppa Italia, dove i granata si sono imposti di misura grazie al gol di Casadei. La squadra di Gilardino è ancora a caccia del primo successo stagionale anche se nelle prime uscite ha mostrato grande aggressività in campo e buon gioco, mettendo in difficoltà squadre come Roma, Napoli e Atalanta. Perciò il Toro dovrà attendersi una Pisa che se la giocherà a viso aperto e cercherà di trovare quella lucidità che è mancata ai nerazzurri in questo avvio di campionato. Entrambi i match casalinghi sono un crocevia per il campionato granata: ottenere 6 punti contro Pisa e Genoa potrebbe far guardare al futuro con un certo ottimismo.