Il Bologna come modello. Vanoli: “Senza soldi servono idee, questo è l’obiettivo”

L'allenatore del Torino fa i complimenti al Bologna per la vittoria in Coppa Italia e indica la via da seguire per crescere in casa granata

Federico De Milano Redattore 18 maggio 2025 (modifica il 18 maggio 2025 | 06:31)

Il Torino si appresta a disputare le ultime due partite del suo campionato senza grossi obiettivi e con la concreta possibilità di chiudere nella parte destra della classifica, dopo un triennio in cui erano arrivati due decimi e un nono posto. A far la differenza al momento è la crescita del Como che in questa sua prima stagione di Serie A ha saputo ritagliarsi una posizione di rilievo e di protagonista, specialmente nella seconda metà. Proprio della crescita di altre squadre italiane e di cosa possa servire anche al Toro, ha parlato il tecnico granata Paolo Vanolinella sua ultima conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lecce.

Torino, il Bologna può essere un modello per modalità di crescita — Dopo un altro anno senza grandi obiettivi o ambizioni di crescita, i tifosi del Toro chiedono nuovamente qualcosa in più alla società sperando di poter tornare a competere per posizioni prestigiose in classifica e per le competizioni europee. Il pensiero di tutti è certamente rivolto a dei modelli virtuosi come l'Atalanta e di recente anche il Bologna che ha saputo ritagliarsi uno spazio nei pianti alti del calcio italiano partecipando all'ultima Champions League e vincendo anche pochi giorni fa una Coppa Italia a 51 anni di distanza dall'ultima volta. Tuttavia, il lavoro del club felsineo parte da lontano e da una progettualità fatta di idee, come ci ha tenuto ha sottolineare anche lo stesso Vanoli in conferenza stampa.

Vanoli indica la via per crescere: "Quando non ci sono possibilità, servono idee" — Alla vigilia di Lecce-Torino, penultimo appuntamento di questa Serie A, l'allenatore granata Vanoli ha commentato: "Ci sono società dove l’opportunità di crescere è sotto l’aspetto della disponibilità economica come sta facendo il Como. Poi ci sono società che crescono e sono cresciute tramite idee, come Bologna e Atalanta prima. Quando non c’è tra virgolette la possibilità, bisogna lavorare sulle idee. Questo è il nostro obiettivo". Lo stesso tecnico ex Venezia sa bene che le disponibilità economiche messa a disposizione dalla società non consentono investimenti onerosi nelle sessioni di mercato come succede a Como. Ciò che chiede l'allenatore è però di seguire la strada del Bologna e dell'Atalanta che sono partite anni addietro con un progetto ben strutturato e adesso riescono a competere ai piani alti mettendo spesso in difficoltà anche quelle big di Serie A che dispongono di grossi capitali, per farlo però servirà un lavoro dispendioso e che potrebbe forse non portare frutti nell'immediato ma questo non sembra intimorire Vanoli che ha ben chiaro in mente cosa serve alla sua squadra per fare un salto di qualità.