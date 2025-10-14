Il calendario del Torino dopo la sosta: occhi puntati sul derby con la Juventus

Il Torino di Marco Baroni si prepara a tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali di ottobre, entrando subito in un ciclo fitto e con un calendario complicato. I granata giocheranno cinque partite di campionato in 23 giorni fino alla prossima pausa, che fermerà il campionato dal 10 al 20 novembre. Saranno cinque partite importanti per il Toro: il miniciclo verrà aperto dal match contro il Napoli, mentre a novembre si concluderà con il derby della Mole contro la Juventus di Tudor. In mezzo le sfide contro Genoa, Bologna e Pisa, contro cui i granata sono costretti a fare più punti possibili e che potrebbero ridare nuova linfa alla stagione granata. Ovviamente sarà un tratto di stagione cruciale, con il Toro che avrà l'obiettivo di staccarsi dalle zone basse della classifica e durante il quale anche l'allenatore si gioca parecchio del suo futuro.