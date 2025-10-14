Il Torino di Marco Baroni si prepara a tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali di ottobre, entrando subito in un ciclo fitto e con un calendario complicato. I granata giocheranno cinque partite di campionato in 23 giorni fino alla prossima pausa, che fermerà il campionato dal 10 al 20 novembre. Saranno cinque partite importanti per il Toro: il miniciclo verrà aperto dal match contro il Napoli, mentre a novembre si concluderà con il derby della Mole contro la Juventus di Tudor. In mezzo le sfide contro Genoa, Bologna e Pisa, contro cui i granata sono costretti a fare più punti possibili e che potrebbero ridare nuova linfa alla stagione granata. Ovviamente sarà un tratto di stagione cruciale, con il Toro che avrà l'obiettivo di staccarsi dalle zone basse della classifica e durante il quale anche l'allenatore si gioca parecchio del suo futuro.
il tema
Il calendario del Torino dopo la sosta: occhi puntati sul derby con la Juventus
Il percorso ricomincerà il 18 ottobre con il match casalingo allo Stadio Olimpico Grande Torino contro i campioni in carica del Napoli di Antonio Conte, test non facile contro una big che costringerà il Toro ad una grande prova di solidità difensiva. Subito dopo, domenica 26 ottobre, il Torino ospiterà anche il Genoa di Vieira, altra squadra che attraversa un periodo complicato e che ha bisogno di una scossa. Tre giorni dopo, il 29 ottobre, la squadra di Baroni sarà impegnata nella trasferta al Dall'Ara contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Il 2 novembre, invece, sarà la volta di Torino-Pisa, già affrontata in Coppa Italia a fine settembre, dove i granata si sono imposti di misura grazie al gol di Casadei. Infine, sabato 8 novembre, prima della sosta nazionali, andrà in scena il derby della Mole con la Juventus di Igor Tudor che ospiterà Duvan Zapata e compagni all'Allianz Stadium, per concludere questa porzione di calendario del Torino.
