Il Napoli di Maradona e il Verona con Vanoli: la storia di Baroni da calciatore

Aug 1996: A portrait of Marco Baroni of Verona taken during the club photocall. Mandatory Credit: Allsport UK

Il battesimo calcistico a Firenze, sua città natale, in quella Fiorentina mai più incontrata nella sua carriera. I primi passi da calciatore Marco Baroni, difensore roccioso, li muove proprio in una piazza legata storicamente al Toro. In Viola, però, gioca una sola partita e poi arriva l'addio. La valigia ce l'aveva agli inizi spesso in mano: Monza, Padova e poi Udinese. In Friuli gioca bene e così la Roma nel 1985 decide di rinforzarsi in difesa prendendo Baroni. Con i giallorossi trova i suoi primi due gol in Serie A e inizia a diventare un giocatore pronto per la massima categoria di quello che all'epoca era il miglior campionato al mondo.